快訊

午後雷雨來了！雙北16縣市大雨特報 雲彰投雷雨開轟

場邊最美風景輸了！溫網「世紀大同框」太吸睛 凱特王妃焦點被搶光

4檔股票可抽籤…最高一張能賺6萬多！ 專家：無腦拚中了就回本

博弈機房1年洗錢近90億元 雄警垂降破窗逮人

中央社／ 高雄17日電

高雄警方破獲賭博洗錢機房集團，日前陸續逮捕方姓主嫌及成員等23人到案。警方指出，此集團初估1年內經手賭博網站洗錢金額近新台幣90億元。（警方提供） 中央社
高雄警方破獲賭博洗錢機房集團，日前陸續逮捕方姓主嫌及成員等23人到案。警方指出，此集團初估1年內經手賭博網站洗錢金額近新台幣90億元。（警方提供） 中央社
方姓主嫌為首的賭博洗錢機房集團，協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款等從中抽成牟利，1年內洗錢近新台幣90億元。專案小組日前以垂降方式破窗而入，陸續逮捕逮捕方嫌等23人。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，警方接獲線報，方姓主嫌租用多處民宅籌組博弈網站洗錢機房，並招募數名青年從事洗錢、匯兌等不法行為情資，因此組成專案小組，並報高雄地方檢察署指揮偵辦。

賭博洗錢機房集團成員為防止警方追查，進出均嚴格管控，並分散據點避免警方查緝使洗錢行為中斷，專案小組蒐證多時，透過垂降方式破窗而入，並同步執行不同據點搜索，一舉破獲多處據點，逮捕操作洗錢、轉帳工作機房成員。

警方持續蒐證並陸續追查共犯，10日逮捕幕後金主方姓主嫌到案。警方表示，方姓主嫌以高薪為誘因，透過網路招募或由機房成員招募親友加入，以自動化程式輔助作業流程，降低出入成員數量以避免遭檢舉。

警方指出，此集團以境外帳戶層層轉帳來躲避查緝，協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款，從中抽成牟利，並透過虛擬貨幣及國內需要越南盾人士地下匯兌，將獲利資金轉回台灣，初估1年內經手賭博網站洗錢金額換算近90億元。

警方逮捕方姓主嫌及集團成員23人，以涉嫌違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

洗錢 賭博 警察

延伸閱讀

詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支價值上億名表

租馬來西亞豪宅當機房詐騙數千萬元 兩國檢舉破獲4人落網

又傳銀行職員疑似勾結詐騙集團 聯邦銀行遭搜索帶7人

旭仁會組長領贓款送水產公司洗錢 假投資股票騙4千萬

相關新聞

影／台中田僑繼承南屯千萬地 淪毒蟲開保時捷運毒落網

台中市黃姓男子的父親在南屯、烏日一帶有土地，黃在父親過世後，繼承南屯一塊土地，但多年前就已千萬價格出售，不過黃擁財產沒有...

桃園男持槍挾女友與警對峙12小時 遭檢方聲押

桃園39歲陳姓男子懷疑同居女友出軌，昨清晨持霰彈槍到女友家挾持求和；警方出動30名警力救人，談判至昨下午1點多，陳男終於...

博弈機房1年洗錢近90億元 雄警垂降破窗逮人

方姓主嫌為首的賭博洗錢機房集團，協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款等從中抽成牟利，1年內洗錢近新台幣90億元。專案小組日前...

他在台大醫院病房吸海洛因 「針筒怪怪的」露餡遭逮

李姓男子日前在台大醫院住院，他因不耐毒癮竟然在病床上注射毒品海洛因，醫院醫護人員巡房發現病房內有不明針筒報警。警方趕抵，...

影／曾文水庫撿2獵槍9顆彈 刑事局中打破4改槍工廠逮4人

刑事局中打持續檢肅黑槍，近日分別在北、中、南等地收網，破獲4處改槍工廠，帶回涉案林姓男子等4人，其中台南市林姓男子是五金...

影／移工持藍波刀拒捕割刑警右頸 躲水塔泡4小時被揪出

昨晚在新竹縣湖口鄉拒捕持刀劃傷刑警和同鄉的32歲鄧姓越南籍失聯移工，犯案後逃回住處，躲在隔壁頂樓水塔浸泡4小時之後，今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦