博弈機房1年洗錢近90億元 雄警垂降破窗逮人

高雄警方破獲賭博洗錢機房集團，日前陸續逮捕方姓主嫌及成員等23人到案。警方指出，此集團初估1年內經手賭博網站洗錢金額近新台幣90億元。（警方提供） 中央社 方姓主嫌為首的賭博洗錢機房集團，協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款等從中抽成牟利，1年內洗錢近新台幣90億元。專案小組日前以垂降方式破窗而入，陸續逮捕逮捕方嫌等23人。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，警方接獲線報，方姓主嫌租用多處民宅籌組博弈網站洗錢機房，並招募數名青年從事洗錢、匯兌等不法行為情資，因此組成專案小組，並報高雄地方檢察署指揮偵辦。

賭博洗錢機房集團成員為防止警方追查，進出均嚴格管控，並分散據點避免警方查緝使洗錢行為中斷，專案小組蒐證多時，透過垂降方式破窗而入，並同步執行不同據點搜索，一舉破獲多處據點，逮捕操作洗錢、轉帳工作機房成員。

警方持續蒐證並陸續追查共犯，10日逮捕幕後金主方姓主嫌到案。警方表示，方姓主嫌以高薪為誘因，透過網路招募或由機房成員招募親友加入，以自動化程式輔助作業流程，降低出入成員數量以避免遭檢舉。

警方指出，此集團以境外帳戶層層轉帳來躲避查緝，協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款，從中抽成牟利，並透過虛擬貨幣及國內需要越南盾人士地下匯兌，將獲利資金轉回台灣，初估1年內經手賭博網站洗錢金額換算近90億元。

警方逮捕方姓主嫌及集團成員23人，以涉嫌違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。