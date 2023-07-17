他在台大醫院病房吸海洛因 「針筒怪怪的」露餡遭逮

警方在針筒內發現有毒品反應，依法將人逮捕。記者翁至成／翻攝 李姓男子日前在台大醫院住院，他因不耐毒癮竟然在病床上注射毒品海洛因，醫院醫護人員巡房發現病房內有不明針筒報警。警方趕抵，發現針筒有毒品反應，由於持有毒品屬於現行犯，員警詢問醫院病況，他經醫生判定可以出院，隨即被逮捕送辦。

警方12日早上8點多接獲台大醫院通報，護理師稱查房時看到不明針筒，該針筒並非醫院內部使用的醫療物品，認定有異請求警察幫忙。警方發現住院的病人李男（46歲）有毒品前科，用檢測劑發現針筒內殘渣有毒品反應，立刻請醫護人員將他帶到護理站詢問狀況。

李男經引導至護理站，員警詢問針筒狀況，他見事跡敗露坦承持有，警問「哪裡來的？」他回「朋友探病怕我不舒服，幫忙帶來的」，由於持有毒品是現行犯需要逮捕，警方先向醫院確認李男病況如何，醫生認為他已經無恙可出院，遂等他辦妥離院手續後，直接逮捕他，依毒品罪嫌送辦。

警方呼籲，毒品對人體危害甚鉅，切勿因一時好奇而嘗試，以免觸法，警方亦將刨根溯源，打擊毒品犯罪，以展現執法決心。

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