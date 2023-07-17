影／台中田僑繼承南屯千萬地 淪毒蟲開保時捷運毒落網

台中市黃姓男子的父親在南屯、烏日一帶有土地，黃在父親過世後，繼承南屯一塊土地，但多年前就已千萬價格出售，不過黃擁財產沒有用於正途，反染上毒癮，多次進出勒戒所，台中市刑大在去年底時獲報，黃疑欲購入大批毒品，警方循線跟監，發現黃駕駛保時捷，往桃園買入海洛因等大批毒品後，警方搜索後查扣市價70萬元的毒品，檢方偵結依毒品罪起訴。

台中市刑大偵一隊在去年底偵辦一起通緝犯持有毒品案時，向上溯源，發現黃姓男子（45歲）疑為毒品上手，成立專案小組報請台中地檢署檢察官指揮，經利用市警局自建科技整合情資系統，進行大數據分析，在去年11月間，鎖定黃男行蹤，當天黃駕駛保時捷北上桃園，專案小組判斷，黃男應是北上購置毒品，準備運回台中轉售。

專案小組見機不可失，執行圍捕，當場在保時捷的駕駛、右前座位底下的「隱藏式抽屜」內，查獲安非他命8包（重274公克）、K他命2包（103公克）、大麻花1包（重1.7公克）、海洛因1包（重1.7公克）、注射針筒14支、電子磅砰1只、吸食器1組、現金17.4萬元、手機2支等贓證物，毒品市價初估超過70萬元。

經查，黃男父親在南屯、烏日一帶擁有土地，黃男在父親過世後，與哥哥分別繼承部分位於南屯區的土地，但黃男繼承土地後，即將土地變賣，得款千萬元，因朋友慫恿而染上毒癮，賣房鉅款都拿去購買毒品，多次被警方查獲，進出勒戒所，而因黃男無業，沒有收入繼續購毒，才會從事運毒不法，全案移送台中地檢署後，檢方近日偵結起訴。

台中市刑大呼籲，警方取締毒品犯罪刨根究底的決心絕不鬆懈，以確實保障市民生命健康，如民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉、報案，共同維護台中市治安。

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