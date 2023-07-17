快訊

不是信義區！台北有錢人住哪 「這里」平均所得296萬第一名

嘉義市廟會爆炸釀28傷！現場有火藥反應 疑煙火落焰肇禍

鴻海挖角！南市三線一星高階警官提前退休 轉任鴻準處長薪水翻倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中田僑繼承南屯千萬地 淪毒蟲開保時捷運毒落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子的父親在南屯、烏日一帶有土地，黃在父親過世後，繼承南屯一塊土地，但多年前就已千萬價格出售，不過黃擁財產沒有用於正途，反染上毒癮，多次進出勒戒所，台中市刑大在去年底時獲報，黃疑欲購入大批毒品，警方循線跟監，發現黃駕駛保時捷，往桃園買入海洛因等大批毒品後，警方搜索後查扣市價70萬元的毒品，檢方偵結依毒品罪起訴。

台中市刑大偵一隊在去年底偵辦一起通緝犯持有毒品案時，向上溯源，發現黃姓男子（45歲）疑為毒品上手，成立專案小組報請台中地檢署檢察官指揮，經利用市警局自建科技整合情資系統，進行大數據分析，在去年11月間，鎖定黃男行蹤，當天黃駕駛保時捷北上桃園，專案小組判斷，黃男應是北上購置毒品，準備運回台中轉售。

專案小組見機不可失，執行圍捕，當場在保時捷的駕駛、右前座位底下的「隱藏式抽屜」內，查獲安非他命8包（重274公克）、K他命2包（103公克）、大麻花1包（重1.7公克）、海洛因1包（重1.7公克）、注射針筒14支、電子磅砰1只、吸食器1組、現金17.4萬元、手機2支等贓證物，毒品市價初估超過70萬元。

經查，黃男父親在南屯、烏日一帶擁有土地，黃男在父親過世後，與哥哥分別繼承部分位於南屯區的土地，但黃男繼承土地後，即將土地變賣，得款千萬元，因朋友慫恿而染上毒癮，賣房鉅款都拿去購買毒品，多次被警方查獲，進出勒戒所，而因黃男無業，沒有收入繼續購毒，才會從事運毒不法，全案移送台中地檢署後，檢方近日偵結起訴。

台中市刑大呼籲，警方取締毒品犯罪刨根究底的決心絕不鬆懈，以確實保障市民生命健康，如民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉、報案，共同維護台中市治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市黃姓男子繼承千萬土地卻染上毒癮，去年底被警方查獲以保時捷運毒，查扣市價約70萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子繼承千萬土地卻染上毒癮，去年底被警方查獲以保時捷運毒，查扣市價約70萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子繼承千萬土地卻染上毒癮，去年底被警方查獲以保時捷運毒，查扣市價約70萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子繼承千萬土地卻染上毒癮，去年底被警方查獲以保時捷運毒，查扣市價約70萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子繼承千萬土地卻染上毒癮，去年底被警方查獲以保時捷運毒，查扣市價約70萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子繼承千萬土地卻染上毒癮，去年底被警方查獲以保時捷運毒，查扣市價約70萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子繼承千萬土地卻染上毒癮，去年底被警方查獲以保時捷運毒，查扣市價約70萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子繼承千萬土地卻染上毒癮，去年底被警方查獲以保時捷運毒，查扣市價約70萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝

毒品 保時捷

延伸閱讀

影／高雄男侵占租車趴趴走 一進台南即被警方起獲毒品

毒鴛鴦聯手泰國毒梟打算運毒回台 遭台泰兩國合作逮人

帶毒品出門在路上出車禍 警搜出毒品送辦

七旬婦南屯街頭遭擄上車 市民報警揭發「活人棺」詐騙

相關新聞

影／台中田僑繼承南屯千萬地 淪毒蟲開保時捷運毒落網

台中市黃姓男子的父親在南屯、烏日一帶有土地，黃在父親過世後，繼承南屯一塊土地，但多年前就已千萬價格出售，不過黃擁財產沒有...

虎爺會爆炸案28人傷 警：不排除煙花掉落引起

「嘉義和聯境金虎爺會」本月15日晚舉行遶境慶祝活動，在表演活動正在進行中，突然傳出爆炸，有28名受傷送醫，至今仍有7人住...

他在台大醫院病房吸海洛因 「針筒怪怪的」露餡遭逮

李姓男子日前在台大醫院住院，他因不耐毒癮竟然在病床上注射毒品海洛因，醫院醫護人員巡房發現病房內有不明針筒報警。警方趕抵，...

影／曾文水庫撿2獵槍9顆彈 刑事局中打破4改槍工廠逮4人

刑事局中打持續檢肅黑槍，近日分別在北、中、南等地收網，破獲4處改槍工廠，帶回涉案林姓男子等4人，其中台南市林姓男子是五金...

影／移工持藍波刀拒捕割刑警右頸 躲水塔泡4小時被揪出

昨晚在新竹縣湖口鄉拒捕持刀劃傷刑警和同鄉的32歲鄧姓越南籍失聯移工，犯案後逃回住處，躲在隔壁頂樓水塔浸泡4小時之後，今天...

砍警移工抓到了！遭通緝拒捕怒砍同鄉與警察 躲頂樓水塔遭逮

新竹縣湖口鄉32歲鄧姓越南籍移工因妨害自由等案遭通緝，新北警方昨晚南下至新竹縣湖口工業去附近圍捕，過程造成1警1移工遭砍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦