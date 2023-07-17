影／曾文水庫撿2獵槍9顆彈 刑事局中打破4改槍工廠逮4人

刑事局中打持續檢肅黑槍，近日分別在北、中、南等地收網，破獲4處改槍工廠，帶回涉案林姓男子等4人，其中台南市林姓男子是五金行業者，但卻持有2把改造獵槍、9發子彈，但林不願交代槍支來源，辯稱槍彈都是「曾文水庫山區撿到」，讓辦案人員咋舌，全案依槍砲等罪移送各地檢署後，一人遭羈押，其餘涉案人獲3萬元交保或請回。

刑事局中打五隊接獲情資，新北市、新竹縣、台南市、高雄市等地，都有改槍工廠，五隊報請新北、新竹、台南、高雄等地檢署指揮後，與新北市林口警分局、新竹縣刑大、台南市永康警分局、高雄市刑大、左營警分局等單位，共組專案小組偵辦，分別在今年6月初、7月中旬收網，帶回林等涉案4人。

其中台南市林姓男子（58歲）是五金行業者，警方在其廠房一樓，發現兩把改造獵槍，已擊發彈殼9顆、子彈素材1批、槍枝零件1批、固定鉗、砂輪機、電鑽刻磨機及鑽床等贓證物，而且林將槍支大喇喇的與其他工具雜物擺放在一起，絲毫不擔心持槍犯行曝光。

林男面對警詢還辯稱，兩把獵槍還有子彈，都是前年在曾文水庫山區「撿到的」，辯詞也讓辦案人員咋舌。

此次行動還查獲高雄市林姓男子（29歲）持有改造手槍一把、半成品一把、子彈18發等贓證物，林是計程車司機，但仍兼差販售毒品，而槍支是避免黑吃黑傍身所用，辦案人員同時也查獲林持有少量海洛因、安非他命、K他命等毒品。