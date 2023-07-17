快訊

短延時強降雨來了！北北基桃10縣市大雨特報 恐下到「這時間」

末代學士班陸生在台升學 476人留台攻讀碩博士

考生拚分科讓學習歷程變無用？過來人揭這個門檻要先過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／曾文水庫撿2獵槍9顆彈 刑事局中打破4改槍工廠逮4人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打持續檢肅黑槍，近日分別在北、中、南等地收網，破獲4處改槍工廠，帶回涉案林姓男子等4人，其中台南市林姓男子是五金行業者，但卻持有2把改造獵槍、9發子彈，但林不願交代槍支來源，辯稱槍彈都是「曾文水庫山區撿到」，讓辦案人員咋舌，全案依槍砲等罪移送各地檢署後，一人遭羈押，其餘涉案人獲3萬元交保或請回。

刑事局中打五隊接獲情資，新北市、新竹縣、台南市、高雄市等地，都有改槍工廠，五隊報請新北、新竹、台南、高雄等地檢署指揮後，與新北市林口警分局、新竹縣刑大、台南市永康警分局、高雄市刑大、左營警分局等單位，共組專案小組偵辦，分別在今年6月初、7月中旬收網，帶回林等涉案4人。

其中台南市林姓男子（58歲）是五金行業者，警方在其廠房一樓，發現兩把改造獵槍，已擊發彈殼9顆、子彈素材1批、槍枝零件1批、固定鉗、砂輪機、電鑽刻磨機及鑽床等贓證物，而且林將槍支大喇喇的與其他工具雜物擺放在一起，絲毫不擔心持槍犯行曝光。

林男面對警詢還辯稱，兩把獵槍還有子彈，都是前年在曾文水庫山區「撿到的」，辯詞也讓辦案人員咋舌。

此次行動還查獲高雄市林姓男子（29歲）持有改造手槍一把、半成品一把、子彈18發等贓證物，林是計程車司機，但仍兼差販售毒品，而槍支是避免黑吃黑傍身所用，辦案人員同時也查獲林持有少量海洛因、安非他命、K他命等毒品。

另外，新竹縣謝姓男子（36歲）持有改造手槍一把、子彈4發，從事送貨工作，新北市蕭姓男子（39歲）則是有改造手槍一把、工具一批等贓證物，不過蕭因拒絕承認犯行，加上之前有妨害自由等不良素行，遭檢方以有再犯、滅證之虞，聲押獲准，新竹謝男、台南林男都是依3萬元交保，高雄林男則是無保請回。

刑事局在6月、7月間展開肅槍行動，分別在北、中、南等地查獲4處改槍工廠，查扣大批槍彈等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局在6月、7月間展開肅槍行動，分別在北、中、南等地查獲4處改槍工廠，查扣大批槍彈等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台南市林姓男子持有改造獵槍2把，檢警近日上門查緝。記者陳宏睿／攝影
台南市林姓男子持有改造獵槍2把，檢警近日上門查緝。記者陳宏睿／攝影
台南市林姓男子持有改造獵槍2把，檢警近日上門查緝。記者陳宏睿／翻攝
台南市林姓男子持有改造獵槍2把，檢警近日上門查緝。記者陳宏睿／翻攝
刑事局在6月、7月間展開肅槍行動，分別在北、中、南等地查獲4處改槍工廠，查扣大批槍彈等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局在6月、7月間展開肅槍行動，分別在北、中、南等地查獲4處改槍工廠，查扣大批槍彈等贓證物。記者陳宏睿／攝影

台南 槍枝

延伸閱讀

夫妻口角92歲翁持美製獵槍轟妻 5顆霰彈丸傷腿腹

台南市最新公布15名酒駕累犯名單 在曾文水庫酒醉上路也被抓

曾文水庫擬蓋太陽能光電場 嘉縣議員怒轟縣長不知情

警察陪他回家餵失智母吃飯 竟滾出子彈還有槍...孝子慘了

相關新聞

影／移工持藍波刀拒捕割刑警右頸 躲水塔泡4小時被揪出

昨晚在新竹縣湖口鄉拒捕持刀劃傷刑警和同鄉的32歲鄧姓越南籍失聯移工，犯案後逃回住處，躲在隔壁頂樓水塔浸泡4小時之後，今天...

影／曾文水庫撿2獵槍9顆彈 刑事局中打破4改槍工廠逮4人

刑事局中打持續檢肅黑槍，近日分別在北、中、南等地收網，破獲4處改槍工廠，帶回涉案林姓男子等4人，其中台南市林姓男子是五金...

砍警移工抓到了！遭通緝拒捕怒砍同鄉與警察 躲頂樓水塔遭逮

新竹縣湖口鄉32歲鄧姓越南籍移工因妨害自由等案遭通緝，新北警方昨晚南下至新竹縣湖口工業去附近圍捕，過程造成1警1移工遭砍...

男持槍挾女友 與警對峙12小時投降

桃園卅九歲陳姓男子懷疑同居女友出軌，上周吵架後搬離，昨天清晨卻持霰彈槍返回，挾持女友求和；警方出動卅名警力救人，談判至昨...

疑遭出賣…移工怒砍同鄉與警察 趁亂逃逸消失

新竹縣湖口鄉32歲鄧姓越南籍移工因妨害自由等案遭通緝，新北警方昨晚南下圍捕，過程造成1警1移工遭砍傷，鄧男趁亂逃逸，警方...

新北樹林偵查隊至新竹查通緝犯 1刑警頸部遭劃傷20公分

新北市樹林警分局今天晚間7時許，跨轄到新竹縣湖口工業區查緝妨害自由案，1名29歲陳姓刑警被嫌犯持藍波刀劃傷頸部，傷口長達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦