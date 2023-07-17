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砍警移工抓到了！遭通緝拒捕怒砍同鄉與警察 躲頂樓水塔遭逮

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

鄧男趁亂逃逸躲至民宅，警方出動大批警力圍捕，直到凌晨2點將其逮捕，解送歸案。圖／民眾提供
鄧男趁亂逃逸躲至民宅，警方出動大批警力圍捕，直到凌晨2點將其逮捕，解送歸案。圖／民眾提供

新竹縣湖口鄉32歲鄧姓越南籍移工因妨害自由等案遭通緝，新北警方昨晚南下至新竹縣湖口工業去附近圍捕，過程造成1警1移工遭砍傷，鄧男趁亂逃逸躲至民宅水塔中，警方出動大批警力圍捕，並逐層搜捕，直到凌晨2點在頂樓水塔中揪出鄧姓凶嫌逮捕，解送歸案。

據悉，鄧姓移工因毒品、妨害自由等案遭警方通緝，樹林分局昨由偵查隊副隊長田啟廷率5名警員前往湖口鄉一處移工宿舍查緝，並由阮男聯繫鄧男下樓。

未料，鄧男看見阮男和便衣刑警，懷疑遭阮出賣，竟從隨身包包內掏出預藏的藍波刀朝阮男猛刺，造成阮男右耳2公分撕裂傷、右唇撕裂傷5公分、左手臂撕裂傷2公分，牙齒也掉了一顆。

刑警陳彥杰見狀上前制止，頸部右側也遭利刃劃傷20公分，所幸只傷到表皮，2人送醫皆無大礙，陳姓警員縫合4針後，已返回新北。

遭砍傷的33歲阮姓移工表示，當時他和綽號阿達的鄧男起口角，鄧男突然從包包拿出一把藍波刀朝他臉部砍來，新北市樹林分局刑警陳彥杰見狀，立刻現身大喊「我是警察」並上前制止，不料也遭刀劃傷頸部。

鄧男攻擊完陳彥杰後立刻逃逸，並躲藏在民宅頂樓水塔中，竹縣與新北警方出動多名員警荷槍實彈圍捕搜索，並逐一告知周邊住戶搜查事由，直到有民眾看到鄧全身衣服都遭汗水浸濕，且下樓時形跡可疑、眼神閃避，向警方報案；新北警方在周邊埋伏，經竹縣警方通報圍捕，在今天凌晨2點逮捕，並起獲攻擊警方的藍波刀，細節仍待警方調查釐清。

移工 新竹

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