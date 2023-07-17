疑遭出賣…移工怒砍同鄉與警察 趁亂逃逸消失

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉32歲鄧姓越南籍移工因妨害自由等案遭通緝，新北警方昨晚南下圍捕，過程造成1警1移工遭砍傷，鄧男趁亂逃逸，警方出動大批警力圍捕，但仍無功而返，晚間11時許已收隊。

遭砍傷的33歲阮姓移工表示，當時他和綽號阿達的鄧男起口角，鄧男突然從包包拿出一把藍波刀朝他臉部砍來，新北市樹林分局刑警陳彥杰見狀，立刻現身大喊「我是警察」並上前制止，不料也遭鄧男用刀劃傷頸部。

據悉，鄧姓移工因毒品、妨害自由等案遭警方通緝，樹林分局由副隊長田啟廷率5名警員前往湖口鄉一處移工宿舍查緝，並由阮男聯繫鄧男下樓。

未料鄧男看見阮男和便衣刑警，懷疑遭阮男出賣，竟從隨身包包內掏出預藏的藍波刀朝阮男猛刺，造成阮男右耳2公分撕裂傷、右唇撕裂傷5公分、左手臂撕裂傷2公分，牙齒也掉了一顆。

刑警陳彥杰見狀上前制止，頸部右側也遭利刃劃傷20公分，所幸只傷到表皮，2人送醫皆無大礙，陳姓警員縫合4針後，已返回新北。

新湖警分局獲報後，出動大批警力圍捕，但鄧男刺傷警員後就往右側民宅逃逸，警方地毯式逐層搜索，仍未找到鄧男，晚間11時許已收隊。

阮男說，他其實跟鄧男不熟，但兩人有認識，至於鄧男行凶原因，仍待警方逮捕鄧男後進一步釐清。

鄧男從包包拿出一把藍波刀，朝阮頭部猛刺，造成阮右耳、唇部、左手臂受傷。記者黃羿馨／攝影
鄧男從包包拿出一把藍波刀，朝阮頭部猛刺，造成阮右耳、唇部、左手臂受傷。記者黃羿馨／攝影
鄧嫌砍傷警察和同鄉後，跑到隔壁民宅藏匿。記者黃羿馨／攝影
鄧嫌砍傷警察和同鄉後，跑到隔壁民宅藏匿。記者黃羿馨／攝影
新湖警分局出動大批警力圍捕，但鄧嫌趁亂逃逸無蹤。記者黃羿馨／攝影
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移工 通緝

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