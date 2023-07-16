懷疑對方出軌…桃園男持槍挾持女友 與警對峙12小時棄械投降

桃園市桃園區國強一街今發生持槍挾持案，陳姓男子懷疑女友出軌，清晨5點多持槍挾持女友關在自家住處，女方家人報警求救，警方出動警力到場包圍談判，下午1點多陳男軟化釋放人質，隨後在家人勸說下，在下午5點棄械投降，結束長達12小時對峙。

警方指出，39歲陳姓男子過去曾因槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌入監服刑，因懷疑女友出軌，上周鬧分手，清晨又到女友住處談判，持霰彈槍、短槍挾持女友，女友母親得知立即報警，龍安派出所獲報趕抵現場先進行樓層封鎖，隨即向上呈報出動警力到場戒護談判。

桃園警分局分局長洪志朋到場指揮，協調保安警察大隊特殊警力前來支援，現場警力將嫌犯控制於屋內，做好隨時攻堅準備。經員警溝通勸說，陳男下午1點多同意讓前女友離開，他持槍退入房內不願棄械，警方隨即聯繫親友溫情喊話，過程中陳男一度持槍抵下巴，揚言對自己不利，直到其母不斷溝通勸說，最終陳男下午5點多心態軟化，繳出槍枝向警方投降，結束12小時對峙，所幸無人受傷。