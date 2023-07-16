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影／台中齒模師成收簿頭 被吞130萬囚人凌虐渾身血遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子原是齒模師，經從事詐團友人遊說後，兼差擔任收簿手頭的工作，四處找人收購人頭戶，不過去年間，其中一名提供人頭帳戶的男子，將帳戶內130萬元贓款領空，陳認定遭黑吃黑，夥共犯把男子囚在摩鐵，打到「皮開肉綻」，逼簽本票，檢方近日依妨害自由等罪起訴。

經查，陳姓男子（40歲）擔任齒模師工作，去年間遭擔任詐欺機房幹部的張姓友人（42歲），以從事詐騙工作，獲利豐厚為由，吸收加入，陳不堪利誘，被張吸收成為收簿手頭，與其他4名共犯四處在台中市以購買或租賃的方式，取得人頭帳戶。

不過台中市刑大偵二隊在去年9月間獲報，陳男疑因懷疑遭其中一名提供人頭戶的男子「黑吃黑」，將人頭帳戶內的130萬元贓款提領一空後神隱，因此夥同4名共犯，除了不斷到該名男子的住戶叫囂、恐嚇外，還循線找到該名男子下落後，帶到汽車旅館內，以球棒痛毆男子，把男子打到皮開肉綻，渾身是血。

男子在汽車旅館被陳等人囚禁約2個小時，期間不斷辯稱，不是黑吃黑，而是銀行提醒該帳戶交易頻繁，資金出入異常，需將款項提領結清，不過不被陳等人採信，持續毆打，因男子不堪被毆打，因此簽下150萬本票及借據110萬外，還要其父拿來20萬元現金才獲釋。

台中市刑大陸續在去年底、今年初收網抓人，在北屯區一家加油站查獲涉案陳男，現場查獲球棒、玩具槍等贓證物，全案警詢後依傷害、詐欺、妨害自由等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方命陳以5萬元交保，其餘涉案4人以2萬元交保。

台中地檢署偵結，認定陳等人涉犯傷害、詐欺、妨害自由等罪，偵結起訴，另外被害人提供人頭帳戶，以及張男涉嫌擔任詐欺機房幹部部分，另案偵辦。

警方呼籲，金融帳戶屬個人高度私密性文件，千萬不可出借或交給任何人使用，且相關密碼應妥善保存，避免讓其他人員知悉，遇有疑慮應即撥打110或165查證，保存與詐騙集團成員的通聯紀錄、簡訊或線上對話記錄，迅速向警方報案，以免遭到詐騙集團利用，成為共犯、車手。

台中市陳姓齒模師被吸收擔任詐團收簿手頭，去年間涉嫌與共犯將被害人囚禁在汽車旅館內凌虐，逼簽本票、強取現金，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓齒模師被吸收擔任詐團收簿手頭，去年間涉嫌與共犯將被害人囚禁在汽車旅館內凌虐，逼簽本票、強取現金，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓齒模師被吸收擔任詐團收簿手頭，去年間涉嫌與共犯將被害人囚禁在汽車旅館內凌虐，逼簽本票、強取現金，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓齒模師被吸收擔任詐團收簿手頭，去年間涉嫌與共犯將被害人囚禁在汽車旅館內凌虐，逼簽本票、強取現金，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝

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