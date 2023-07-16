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高雄鴛鴦搶匪2周搶3案落網 楠梓警破案逮人左營警傻眼

聯合報／ 記者石秀華古和純／高雄即時報導

高雄市街頭兩周以來出現一對鴛鴦搶匪，騎乘未懸掛車牌機車，大白天在左營和楠梓區當街行搶路人或機車騎士，犯案3起；其中一名在楠梓區遭搶的女騎士被搶時，連人帶車摔倒在地手腳受傷，治安亮紅燈，兩地警方布線以車追人，楠梓警昨深夜在燕巢區逮捕作案夫妻檔，讓左營警傻眼，只能等待清案。

警方調查，劉姓男子（41歲）和妻子李姓女子（40歲），疑因缺錢吸毒，7月2日騎乘未懸掛車牌的機車，先在左營文奇路行搶徒步李姓被害人，得手2200元。緊接著15日早上9點多，又在左營大路行搶騎單車的林姓女子背包，得手250元和悠遊卡

劉和妻子在左營大路搶完後，隨即繞至楠梓區三山街，見騎機車的女騎士將背包掛在身上硬搶，導致被害人連人帶車摔倒在地，劉和妻子得手現金1000元逃逸。

左營和楠梓兩地2周發生3起搶案，治安亮紅燈，兩分局警方立即組專案小組追查，警方循線以車追人。

楠梓警分局警方昨天深夜11時許，查知劉和妻子行蹤出現在燕巢區，將2人逮捕，並起獲被害人遭搶包包、手機、證件等贓證物；楠梓警先行破案，讓發生兩件搶案的左營警方顏面無光，只能等清案，全案警詢後將移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市街頭兩周以來出現一對鴛鴦搶匪，騎乘未懸掛車牌機車，大白天在左營和楠梓區當街行搶路人或機車騎士，犯案3起，涉案的劉、李夫妻檔被楠梓警分局警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄市街頭兩周以來出現一對鴛鴦搶匪，騎乘未懸掛車牌機車，大白天在左營和楠梓區當街行搶路人或機車騎士，犯案3起，涉案的劉、李夫妻檔被楠梓警分局警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄市街頭兩周以來出現一對鴛鴦搶匪，騎乘未懸掛車牌機車，大白天在左營和楠梓區當街行搶路人或機車騎士，犯案3起，涉案的劉、李夫妻檔被楠梓警分局警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄市街頭兩周以來出現一對鴛鴦搶匪，騎乘未懸掛車牌機車，大白天在左營和楠梓區當街行搶路人或機車騎士，犯案3起，涉案的劉、李夫妻檔被楠梓警分局警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄市街頭兩周以來出現一對鴛鴦搶匪，騎乘未懸掛車牌機車，大白天在左營和楠梓區當街行搶路人或機車騎士，犯案3起，涉案的劉、李夫妻檔被楠梓警分局警方逮捕，警方查扣作案機車。記者石秀華／翻攝
高雄市街頭兩周以來出現一對鴛鴦搶匪，騎乘未懸掛車牌機車，大白天在左營和楠梓區當街行搶路人或機車騎士，犯案3起，涉案的劉、李夫妻檔被楠梓警分局警方逮捕，警方查扣作案機車。記者石秀華／翻攝

單車 吸毒 悠遊卡

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