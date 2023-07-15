7旬翁刺死午睡8旬姊夫 曾被拐杖敲頭疑預謀殺人
新北市瑞芳區七旬易姓老翁今天下午，先到超商買一把水果刀，直衝八旬彭姓姊夫住處房間，涉嫌持刀朝午睡的彭男胸口猛刺一刀致死，再朝自己腹部也刺一刀，易男急救後暫無生命危險。兩人因房子居住問題曾多次口角，上月易男被彭拿拐杖打傷頭送醫，疑預謀報復殺人，已採證調查釐清。
瑞芳警分局調查，今天下午1點半，易姓老翁（71歲）到一坑路姊姊的住處，當時他姊姊和彭姓姊夫（81歲）都各在自己的房間睡覺，他的姪子則睡在客廳，他直奔姊夫房間，拿出預藏的水果刀朝躺在床上午睡的姐夫猛刺左胸口一刀，當場血流如注，一刀斃命。
警方說，易姓老翁行兇後，再持刀朝自己左腹部猛刺一刀，因痛得大叫一聲，手抱肚子走出房間門口，驚醒睡夢中姊姊和姪子，趕緊報警。員警到現場後發現是兇殺案，彭男胸口遭刺傷倒臥房間床上，易男腹部也有刀傷坐臥客廳內。
消防局救護車將2人分別送往基隆長庚醫院及瑞芳礦工醫院治療。偵查隊副隊長林信利說，警方封鎖現場調查，偵查隊與鑑識人員到場採證調查偵辦，現場取回扣案水果刀一把。
彭男經醫師急救後，下午2時35分急救無效死亡，易男目前暫無生命危險，他左下胸約10公分刀傷，造成氣血胸，意識清楚，安排至開刀房手術治療。
鄰居表示，易男以前也同住一起，但後來搬離住附近，近來曾因為房子居住的問題發生多次口角，上月曾發現彭姓阿伯持拐杖打傷易男的頭流血送醫的衝突。
彭姓死者的妻子、兒子向警方說，只知先前兩人有口角，但不知吵什麼，對發生兇案都十分驚訝，也不敢置信。
警方初步查訪得知，易男與彭姓姊夫都已高齡，但近來有多次口角，長期宿怨一次爆發，懷疑持刀預謀殺人，房間及客廳都沒有打鬥痕跡，死者沒有反抗跡象，初判因房子及居住的問題爭吵，確實行兇原因還要等易男手術後製作筆錄釐清。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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