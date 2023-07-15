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美國FBI今年6月示警深偽犯罪 馬斯克也受害被利用

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局今天提醒注意深度偽造詐欺風險，近年來深度偽造（Deepfake）技術快速發展，可製造逼真虛假影像和音訊，將人們的臉孔和聲音合成到完全捏造的場景，不肖分子可能使用這種技術製造出假訊息、甚至用在詐欺犯罪或侵犯個人隱私。

刑事局指出，美國聯邦調查局FBI今年6月發布警告，指出深度偽造的影音開始被利用於挖礦、區塊鏈、虛擬資產等投資詐騙案件中，今年4月開始，利用深度偽造進行「性勒索詐騙」的受害者也有增加趨勢。

最新詐欺案例就是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的深度偽造，假影片由假交易平台BitVex發出，深偽假冒的馬斯克推銷一個「新投資」，鼓勵人們應該把錢投入到這個加密貨幣中，號稱可獲得30%的股息。特斯拉立刻在推特上發出警告，聲明影音是深偽假冒，不但聲音不清楚且機械化。

警方表示，深度偽造可能冒充公眾人物、政府官員或其他知名人士，以製造虛假信息、進行詐騙或破壞他人形象，這種行為將對社會秩序和公民信任造成巨大威脅。

刑事局呼籲如下：

一、提高警覺：多留意媒體報導，吸收最新的詐欺手法或深度偽造資訊與案例，適度了解深度偽造技術的工作原理和應用場景，以學習分辨真實和虛假的影像或音訊。

二、冷靜分析求證：接收到可疑訊息時，要保持冷靜和懷疑態度，尋找可靠信息來源，留意相關報導及評論，以確認信息可信度，識破偽造信息。

三、降低身分被盜用風險：除了保護個人隱私，使用雙重身分驗證、強密碼和其他數位安全措施保護自己網路資訊。

警方呼籲民眾務必提高警覺、多方求證，並提醒身邊親友，瞭解此類犯罪手法；若遭遇疑似涉及Deepfake技術的犯罪情事，立即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

詐騙 詐欺 馬斯克

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