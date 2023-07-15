律師指有毒駕疑慮應驗尿 警方：應符比例原則

車禍被害死者家屬委任律師今天表示，呼籲往後警方處理死亡或重大車禍，或肇事者外觀神情恍惚疑毒駕者，應全面強制採檢。警方說，若非現場查獲毒品，不能強制驗毒以保障人權。

69歲林姓男子騎機車行經八里區，與砂石車碰撞，當場死亡。死者的兒子、妹妹今天與委任律師王朝正開記者會，質疑警方當時未對肇事司機採驗毒品。

王朝正告訴中央社記者，肇事劉姓司機曾有毒品前科且被判刑，仍在假釋期間，事故恐涉及毒駕，但警方第一時間沒有毒測，輕忽命案；家屬會向檢方申請驗毒，希望為親人討公道。

王朝正說，鑑於此案例，盼往後警方處理重大交通事故時，在目測肇事者有神情恍惚、或疑似有毒駕跡象時，即應強制採檢肇事者。

蘆洲警察分局副分局長鄭志忠今天發布新聞表示，全案依警政署頒布「道路交通事故處理規範及作業程序」處理。警方在肇事車輛上，沒有發現毒品，案件現場及處理過程中，家屬也都未提出駕駛是否毒駕的疑義。

警方說，肇事劉男經檢測酒測值為0，全案依法處理過程保持中立，已依過失致死罪嫌移送，以保障雙方人權。

警方說，參酌憲法法庭111年憲判字第1號判決意旨，由於駕駛人肇事之原因多端，如強制驗毒，並無發動之合法性與必要性，將違反憲法第23條比例原則之要求。因此，若車禍當下沒有發現毒品等違禁品，原則上警方不會發動驗尿，以免過度侵害人民權利。

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