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影／高雄男侵占租車趴趴走 一進台南即被警方起獲毒品

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

24歲莊姓男子上周在高雄租車未按時返還而遭通報侵占，昨深夜還開該車載著18歲陳姓友人，在台南市區趴趴走，遇上市警二分局路檢，眼尖員警發現車內扶手處有不明白色粉末，進而在車內查獲「龍井」、「玩很大」等毒咖啡包及K他命，莊、陳兩男涉毒品危害防制條等罪嫌送辦。

警方調查，莊男一周前在高雄租賃汽車使用，疑因未準時返還遭租賃汽車報案業務侵占，昨晚從高雄駕車載陳男準備到台南北區某酒店與友人餐敘時，一進入台南市，行經頂美三街旁就碰上二分局的路檢勤務員警，發現莊所駕駛車輛涉嫌侵占，馬上攔下調查。

詢問過程中，莊、陳兩男神色緊張，已令員警提高警覺，隨後民權派出所副所長江昀龍在手電筒照射下，發現其中央扶手有許多不明的散落粉末。同時，兩人支吾其詞，無法說明何物品。

經員警告知，該車涉嫌侵占需帶案查扣時，莊男始洩氣並帶同員警，自其駕駛座旁的車窗控制座的夾層處，拿出內藏毒咖啡包及K他命，當場為員警逮捕帶回調查。

警方共查扣45包以「龍井」、「玩很大」等偽包裝的毒品咖啡包共192公克，及20包K他命共41公克等毒品，並在莊、陳身上發現竟持有8支手機等可疑證物，也一併查扣。

警方將莊、陳帶回派出所調查，相關毒品及兩嫌尿液檢驗均呈現二、三級毒品反應，警方訊問後，認莊涉持有、吸食毒品及侵占，陳涉吸食毒品，分別依涉嫌毒品危害防制條例、侵占罪嫌移送法辦外，並將擴大追查毒品來源。

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莊姓男子上周在高雄租車未按時返還而遭通報侵占，昨深夜還開該車載著陳姓友人，在台南市區趴趴走，遇上市警二分局路檢，當場被查獲。圖／讀者提供
莊姓男子上周在高雄租車未按時返還而遭通報侵占，昨深夜還開該車載著陳姓友人，在台南市區趴趴走，遇上市警二分局路檢，當場被查獲。圖／讀者提供
警方共查扣45包以「龍井」、「玩很大」等偽包裝的毒品咖啡包共192公克，及20包K他命共41公克等毒品。圖／讀者提供
警方共查扣45包以「龍井」、「玩很大」等偽包裝的毒品咖啡包共192公克，及20包K他命共41公克等毒品。圖／讀者提供

毒品 侵占 咖啡

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