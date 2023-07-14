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金門又查獲走私香菇 839公斤堪稱歷年之最

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門走私香菇時有所聞，海巡署金馬澎分署近日在金門「寒舍花」泊地搜索，查獲1艘本國籍自用小船密艙內藏有疑似大陸香菇839.53公斤，旋將5名犯嫌帶返調查，後續將依鑑價結果以「懲治走私條例」移送福建金門地方檢察署。

金門地方檢察署指揮海巡署第十二巡防區轄屬偵防分署金門查緝隊、金馬澎分署第九岸巡隊及艦隊分署第九海巡隊等單位，並會同金門縣警察局刑事警察大隊共組專案小組，偵辦金門地區船舶走私活動，於7月7日在金門「寒舍花」泊地搜索查獲1艘可疑船隻。

為防堵「泊地」遭利用於走私農畜產品，海巡署金門地區岸、海、查緝單位展開聯合勤務部署，監控1艘本國籍自用小船可疑動態，於該船7月7日返回寒舍花泊地執行安檢時發現可疑事證，並出示搜索票查獲密艙疑似載運大陸香菇，清點數量共計起獲839.53公斤，經查海巡署近3年在金門地區計已查獲8艘船舶及27名嫌犯，阻斷了9,257.6公斤未經檢疫之香菇流入市面。

海巡署金馬澎分署表示，海巡人員積極防範泊地走私情事，強化打擊非法運輸鏈，同時也呼籲民眾勇於舉報。

金門又見走私案，圖為先前的查緝畫面。圖/金門岸巡隊提供
金門又見走私案，圖為先前的查緝畫面。圖/金門岸巡隊提供
金門又見走私香菇案，第九岸巡隊副隊長 陳建文今天說明案情。記者蔡家蓁/攝影
金門又見走私香菇案，第九岸巡隊副隊長 陳建文今天說明案情。記者蔡家蓁/攝影

海巡署 金門 走私 香菇

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