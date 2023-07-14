男遭毒品前科犯撞死 家屬指沒毒測、警稱依法行政

新北林姓男子6月騎機車與砂石車碰撞後死亡。家屬指肇事劉姓司機有毒品前科，恐涉毒駕，但警方沒毒測、縱放人犯。警方說，劉男非法律規定「應受尿液採驗人」，無法強制驗毒。

新北市警消6月23日獲報，69歲林姓男子騎機車行經八里區中山路3段一帶時，碰撞砂石車，頭部疑遭車輪輾過，當場死亡。

死者家屬今天發布文字質疑，肇事劉姓司機曾有毒品前科且被判刑，仍在假釋期間，此次事故可能涉及毒駕，但警方第一時間沒有毒測、行政怠惰，面對命案竟如此輕忽，如果因該驗未驗而縱放人犯，台灣司法維護公理與正義何在。因此已委託律師向檢方申請對肇事司機驗毒，希望為親人討公道。

死者家屬委任律師王朝正指出，根據刑法，毒駕與酒駕同樣嚴重，但本案發生時，警方並未對肇事駕駛進行驗毒。家屬相當痛心，認為此舉可能讓劉男逃脫毒駕致死刑責，最終只需繳罰金就了事，且因罪名為過失致死，他的假釋身分也不會被撤銷。

新北市政府警察局蘆洲分局說，警方趕抵後已立即調閱監視器及採證，現場未發現毒品違禁物，肇事駕駛人也不是「尿液採驗實施辦法」所定「應受尿液採驗人」，無法強制實施毒品檢驗，而駕駛人經檢測酒測值為0，全案報請檢察官相驗偵辦，車禍部分依道路交通事故處理規範及作業程序處理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885