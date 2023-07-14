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竹聯幫弘仁會囚人搞詐 台南警掃蕩堂口4人裁押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警4分局偵辦詐欺集團私行拘禁人頭帳戶詐欺案件，發現竹聯幫仁堂弘仁會台南分會以北區某水產行作為活動據點，未經營海鮮水產買賣，卻從事詐欺及暴力不法犯罪行為牟利，專案小組連日來兵分多路掃蕩，陸續拘提41歲黃姓負責人等11人到案，檢方複訊後聲押黃等4嫌獲准。

警方調查，日前因偵辦詐欺集團私行拘禁人頭帳戶詐欺案件，解救被關押某汽車賓館人頭帳戶被害人5名，後續清查該集團詐騙被害人達10餘名，遭騙損失金額達上千萬元，案經員警長期蒐證，發現竹聯幫仁堂弘仁會台南分會成員涉嫌重大。

警方指出，該堂口是以北區某水產行作為活動據點，但未實際經營海鮮水產買賣，竟從事詐欺及暴力不法犯罪行為牟利，報請台南地檢署指揮偵辦，同時，結合刑事警察局南部打擊犯罪中心第8大隊第5隊、台南市刑事警察大隊科偵隊、第5分局及永康分局共組專案小組。

警方表示，12、13日執行打擊詐欺行動專案，在北、中西及永康區等多處弘仁會活動據點搜索，陸續拘提黃男等11人，查扣多支折疊刀、球棒、手機、身分證件、本票、警示人頭帳戶存摺、點鈔機、教戰守則及堂口牌匾等證物。

警方訊問後，認黃男等人涉組織犯罪、洗錢防制法及加重詐欺、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦，黃男等4人涉犯重嫌且有逃亡、串供之虞，經檢方向台南地院聲請羈押獲准。

專案小組訊問後，認黃男等人涉組織犯罪、洗錢防制法及加重詐欺、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。圖／讀者提供
專案小組訊問後，認黃男等人涉組織犯罪、洗錢防制法及加重詐欺、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。圖／讀者提供
專案小組在北、中西及永康區等多處弘仁會活動據點搜索，查扣折疊刀、球棒、手機、身分證件、本票、警示人頭帳戶存摺、點鈔機、教戰守則等證物。圖／讀者提供
專案小組在北、中西及永康區等多處弘仁會活動據點搜索，查扣折疊刀、球棒、手機、身分證件、本票、警示人頭帳戶存摺、點鈔機、教戰守則等證物。圖／讀者提供

詐欺 台南 弘仁會 竹聯幫 詐騙 洗錢

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