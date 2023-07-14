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高階警官傳異動 警政委員周幼偉接任刑事局長

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署傳出高階警官異動，據了解，因應副署長鄭明忠、陳耀南在本月16日屆齡退休，現任刑事局長李西河將調回警政署升任副署長，刑事局長將由現任警政委員周幼偉接任，但警政署還未證實消息。

由於正值總統大選，加上縣市警察局長上任都未滿一年，因此這波人事調整地方並未異動。

李西河是警大47期畢業，歷任保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局長、國道公路警察局、刑事警察局及台北市政府警察局副局長、刑事局長等職務。

周幼偉是警大48期畢業，歷任澎湖縣警察局局長、警政署公共關係室主任、保安警察第三總隊總隊長、台南市警察局長、警政委員。

2020年7月，前行政院長蘇貞昌因台南市舞廳鬥毆，南市接連發生兩件槍擊案，認為治安敗壞，撤換周幼偉局長職務，當時不少警界、輿論為周幼偉抱屈，認為高層是政治考量調動人事，並未以治安專業衡量；隨後周幼偉數次傳出要接任重要職務，但仍因捲入富商翁茂鍾不當往來案，被冷凍至今。

警政署警政委員周幼偉。翻攝網路
警政署警政委員周幼偉。翻攝網路

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