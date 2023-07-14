3男租屋處藏42包暴力熊毒咖啡包 少女在場稱找男友

基隆市警察局第三分局昨持搜索票在中正區一處老舊公寓搜索，查獲張姓男子等3人涉嫌持有毒咖啡包42包，外包裝印有暴力熊，並有一名國中畢業少女在場，她供稱來找男友並未吸食。

第三分局執行青春專案，淨化暑期治安，昨天循線持搜索票在基隆市中正區執行搜索，查獲張姓男子（26歲） 及李姓男子（26歲）涉嫌持有毒咖啡包42包（共計133.8公克），經警初步檢驗呈第三級毒品卡西酮陽性反應及少量安非他命毒品。

偵查隊長蘇育緯說，現場尚有呂姓男子（20歲）及一名未成年少女在場，由警方釐清是否有涉嫌施用毒品等情事後，通知家長將少女帶回管教，並依法通報兒少保護，少女國中畢業，但未升高中職就學，其他3人則依毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方調查，張男、李男坦承吸食及持有，是在市區向人購買，但否認販賣。但由於毒品咖啡包數量不少，警方懷疑販賣，擴大清查。

警方指出，近年來各類新興毒品，以毒咖啡包最常見，因價格便宜、包裝花樣多，常在青少年間流通。

第三分局分局長楊宗昆表示，暑假青春專案期間，為杜絕毒品氾濫，展現保護青少年決心，將加強查緝毒品犯罪，避免青少年被毒品引誘，一起防堵新興毒品，讓青少年在健康的環境下長大。