詐團洗錢一年5億元 警查扣千萬現金、12支價值上億名表

詐欺犯罪已成為國內嚴重社會問題，刑事局偵查第八大隊偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司進行非法洗錢，一年內就洗錢5億元，全案緝獲4名犯嫌到案，查扣現金1千多萬元、港幣8萬元、記帳本、手機、電腦、點鈔機2臺、捆鈔機、存摺、名牌手錶等贓證物。

蔡英文總統、行政院副院長鄭文燦和內政部長林右昌，日前到刑事局視察打詐績效；警政署長黃明昭今天舉行破案記者會，說明近日警方打詐成果。黃明昭說，近日刑事局查獲的重大詐欺、經濟案件，共查獲犯嫌49人、查扣現金約2500萬元，詐騙手法涉及投資詐欺、解除分期付款等，都是當前高發的詐騙類型。

總統大選將近，警方追查金融犯罪，發現北部金融犯罪集團與兩岸物流業者結合，以地下匯兌方式進行兩岸新台幣、人民幣、港幣的資金移轉及清算。4日兵分多路拘提、搜索，將林姓主嫌等人拘提到案，警詢後依銀行法移送台北地檢署偵辦。

34歲林姓主嫌以匯兌公司名義，透過物流公司代收代付多筆且複雜的交易紀錄特性掩護地下匯兌金流，匯兌集團為講求洗錢效率，律定客戶需按照範本提出匯兌的銀行帳號、戶名及金額等資料；警方在林嫌住處及屋內保險櫃，除查扣現金外，還有價值上億元的12支名表，包括勞力士、百達翡麗、價值2千4百萬元的Richard Mille限定版RM11-03等。

刑事局偵查第六大隊追查詐欺集團虛設公司，替假投資詐欺機房洗錢，從去年8月到今年4月，總計已洗錢超過5億元以上，警方向上溯源，更發現聯邦銀行主管及行員等人，涉嫌協助掩護集團密集提領大額現金，分行現金庫存不足，歹徒還能巧妙避開銀行風控，順利在其他分行提領洗錢牟利，全案緝獲吳嫌等10名犯嫌到案，查扣現金1千1百萬餘元、銀行存摺提款卡、手機、電腦等贓證物。