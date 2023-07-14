身背兩條通緝還藏毒 因排氣改管聲過響 遭警攔查法辦
郭姓男子因案被發布毒品、詐欺通緝，這個月10日凌晨他騎著一輛改管機車，沿路轟聲乍響被巡邏警發現趨前攔下盤查，這一查赫見郭男身背兩條通緝，經附帶搜索於機車置物箱內查獲毒品，一併帶回偵辦。警詢後依毒品罪嫌移送法辦，毒品、詐欺兩通緝依法解送歸案，排氣管改管則報請新北環保局裁罰。
據了解，郭姓男子（30歲）有多項前科是一名工人，去年5月郭男因一起毒品案被判刑5年，他卻未依規定報到入監服刑；同年6月他又涉及一起詐欺案件，屢未到庭應訊，分別遭新北地檢署發布通緝。郭男四處躲藏以打零工維生，未料藏了一年多，卻因機車改裝排處管聲音過大被警發現帶回偵辦。
這個月10日凌晨3時許，郭男找完朋友騎乘一輛改裝排氣管機車，沿著新北市蘆洲區中正路準備返回三重住處。途中騎經蘆洲區中正路136號附近，因改管轟聲乍響被巡邏警發現，趨前攔下盤查。
郭男停車下來受檢，員警一查赫見他是新北地檢署發布詐欺、毒品通緝犯，經附帶搜索於其機車置物箱內一只包包，查獲毒品安非他命2包（總毛重共1.56公克）、安非他命類搖頭丸1顆（毛重0.49公克）一併帶回偵辦。
偵詢時，郭男辯稱「不想被關，所以沒去報到」警詢後依違反毒品危害防制條例將郭男移送法辦，毒品通緝及詐欺通緝依法解送歸案，另外郭男改裝排氣管部分，警方填「噪音車通報單」報請新北市環保局開罰。
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