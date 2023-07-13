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台東縣調站司機父子破美工刀割喉案 歸功「神」助攻

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台東市日前發生張姓男子持美工刀隨機尾隨年輕女子割喉案件，4位聯手制伏凶嫌的熱心民眾中，有3位是調查局台東縣調站駕駛許世光和他的2名兒子。調查局長王俊力今特地邀請許氏父子北上接受表揚，父子3人不僅還原當時驚險過程，用湯勺一舉擊下張男美工刀的虔誠基督徒許世光，更將一切歸功於「神的旨意」。

這個月9日中午，26歲被害女子獨自行走在台東市中興路準備過馬路，竟遭50歲張男尾隨追上，持預藏的美工刀向被害人頸部、喉嚨攻擊，被害人死命抵抗試圖脫逃，張男仍緊跟在後。此時許男恰好開車載2個兒子經過，見狀下車持電扇、行李箱與張男對峙，許男伺機以湯勺敲落張男手中刀具，加上另名熱心路人幫忙，4人一擁而上將張男壓制在地，通報警消到場處理。

許世光小兒子表示，當時張男尾隨被害人過馬路，小跑步不自然的姿勢已引起3人注意，不久便看到張男抱住女方，被害人發出尖叫，父親立刻停車對張嫌猛按喇叭，示意兒子下車幫忙，哥哥於是順手拿起車上湯杓，靠近時才發現對方手中握有刀械，並朝3人靠近。

當下大兒子覺得湯杓嚇阻力不夠，丟下湯勺拿起檳榔攤的電風扇，小兒子則拿著起被害人的行李箱，許世光這才撿起地上的湯勺，形成三角包夾局面。後來另名熱心路人加入對峙，直到許世光發現對方注意力被干擾，奮力上前大力一揮，成功擊下對方手中美工刀。

至於當時為何車上有著湯勺？許世光表示，當天周日全家到教會聚會、用餐，最後湯品剩下半鍋，教友們於是讓他們整鍋帶回去，當下自己一度認為湯杓就不用帶了吧，是太太堅持要把湯杓帶著走，可說一切都是神的旨意。

調查局台東縣調站駕駛許世光和他的2名兒子奮勇逮捕持美工刀隨機尾隨年輕女子割喉的張姓男子，局長王俊力特地表揚父子三人。圖／調查局提供
調查局台東縣調站駕駛許世光和他的2名兒子奮勇逮捕持美工刀隨機尾隨年輕女子割喉的張姓男子，局長王俊力特地表揚父子三人。圖／調查局提供

台東 割喉案

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