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毒鴛鴦聯手泰國毒梟打算運毒回台 遭台泰兩國合作逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

一對陳姓毒鴛鴦與泰國毒梟合作，計畫去年底運輸20公斤的第三級毒品愷他命來台，刑事局聯手泰國皇家警察總署查緝，去年11月先在泰國逮捕負責運輸毒品工作的30歲陳姓女子，今年3月在台中再逮55歲陳姓主嫌。

刑事局指出，這對毒鴛鴦是離婚夫妻關係，泰國皇家警察總署長期與刑事警察局交換跨境運輸毒品案件情資，掌握國內雙陳鴛鴦毒販前往泰國跨境運輸毒品工作，去年10月，鴛鴦毒販一同入境泰國與毒梟接觸，商討運輸毒品事宜，陳男為避免遭警方查獲，10月底先自行返回台灣。

陳女聽從前夫指示，留在泰國負責運輸毒品工作，去年11月，她按照約定由泰國毒梟交付20公斤愷他命後，載回曼谷租屋處，將毒品用複寫紙包裝、分裝藏在香燭禮盒包裹，再透過泰國貨運公司寄送回台灣。

泰國皇家警察總署肅毒總局獲報，前往泰國貨運公司攔查毒品包裹，現場發現2箱內藏400包愷他命、總重10.8公斤的香燭盒，泰警與貨運公司配合退運包裹，趁陳女領取包裹時當場逮捕，又在陳女出租公寓中查獲分裝完成的364包愷他命，總重9.3公斤，陳女被依毒品罪嫌，經泰國法院判處5年有期徒刑併科罰金泰銖65萬元。

台灣警方針對陳男數月跟監蒐證，發動搜索、拘提，在台中逮捕陳姓男子，查扣鎮暴槍2把、子彈20顆、現金30萬元、毒品海洛因3包（毛重13公克）、安非他命2包（毛重6公克）、毒品咖啡包15包等不法贓證物，全案依毒品、走私、槍砲移送台中地檢署偵查並起訴在案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

泰國警方在曼谷起獲愷他命。記者廖炳棋/翻攝
泰國警方在曼谷起獲愷他命。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與泰國警方查獲雙陳鴛鴦毒販流程時序表。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與泰國警方查獲雙陳鴛鴦毒販流程時序表。記者廖炳棋/翻攝
刑事局逮捕陳姓男子，起獲毒品、槍支等證物。記者廖炳棋/翻攝
刑事局逮捕陳姓男子，起獲毒品、槍支等證物。記者廖炳棋/翻攝
泰國警方在曼谷起獲愷他命。記者廖炳棋/翻攝
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毒品 泰國 警察

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