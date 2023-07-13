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台南警破曉查獲K毒！3男睡夢中驚醒 躲鄰居陽台仍被揪出

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南北區實踐街某住宅周邊經常違規停車，出入份子複雜，街坊鄰居投訴不斷，警方蒐證2、3個月後，懷疑住戶涉吸毒，今晨6時持搜索票入內搜索，查獲大批K他命外，王、鄭及楊姓3名男子睡夢中見警上門四處逃竄，員警在頂樓查獲王、鄭，另在隔壁鄰居2樓陽台查獲楊後依法送辦。

市警5分局實踐派出所蒐證後向台南地院聲請搜索票，清晨6時許到實踐街該住宅搜索，當員警以車輛妨害出入為由，要求屋內犯嫌開門時，對方聽到是警方後即四處逃竄，所長張智斌等人立即破門衝入。

警方分別在屋頂上發現王、鄭2男外，又在隔壁鄰居2樓陽台上發現躲藏的楊男外，當場查獲K盤2個，廚房查獲36包K他命、重達214公克，另在2樓房間發現食用過的K他命6小包、9公克，王7男口袋查扣K他命2包、重4.27公克。

警方訊問後，將王、鄭及楊姓3名均為20多歲男子依涉毒品危害防制條例送辦外，並追查K他命來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市警5分局實踐派出所今晨持搜索票入內搜索，當場查獲K盤2個，廚房查獲大批K他命毒品等。圖／讀者提供
台南市警5分局實踐派出所今晨持搜索票入內搜索，當場查獲K盤2個，廚房查獲大批K他命毒品等。圖／讀者提供
警方在廚房內查獲36包K他命、重達214公克等證物，將王、鄭及楊姓3名男子依涉毒品危害防制條例送辦外，並追查K他命來源。圖／讀者提供
警方在廚房內查獲36包K他命、重達214公克等證物，將王、鄭及楊姓3名男子依涉毒品危害防制條例送辦外，並追查K他命來源。圖／讀者提供

台南 吸毒

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