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公園列高雄警方臨檢場所 赫見街友是洗錢通緝犯

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警小港分局趁暑假，臨檢青少年易聚集場所等治安顧慮場所，在遊藝場、小吃店，分別查獲通緝犯及逃逸移工，今天凌晨並針對轄區公園，執行「清園」專案，發現露宿公園的街友鄭姓男子，涉洗錢防制法通緝。

小港警分局在昨天深夜10時40分，臨檢小港區康莊路某遊藝場，查獲賀姓男子（44歲）涉詐欺案，由高雄地檢署發布通緝，隔20分鐘後，臨檢小港區港後路某小吃部，又查獲越南籍黎姓男子（34歲）逾期居留，將黎男送移民署。

今天凌晨零時許，小港警分局執行「清園」專案，到高雄公園勸導深夜未歸的青少年，並逐一查公園內的街友，發現鄭姓男子（66歲）睡在公園涼亭內，員警上前關懷他，並詢問他的身分，鄭緩緩說出身分證號，員警一查，卻發現有他的通緝資料，原來他因涉洗錢防制法，6月30日才經台北地方法院發布通緝，警方立即逮捕他，詢問後解送台北地院歸案。

警方表示，暑假期間為保護青少年，除了針對KTV、網咖、棋牌社或電子遊藝場等營業場所加強臨檢，因公園是青少年深夜易聚集的場所，警方才列入查察勸導重點目標。

高雄市警方將公園列臨檢場所，小港警分局今天凌晨執行「清園」專案，發現街友是洗錢通緝犯。記者林保光／翻攝
高雄市警方將公園列臨檢場所，小港警分局今天凌晨執行「清園」專案，發現街友是洗錢通緝犯。記者林保光／翻攝

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