影／毒販疑神疑鬼倒車要逃 台中勇警開槍、破窗壓制

台中市和平警分局昨緝捕羅姓毒販，羅嫌警覺性高、疑神疑鬼，在停車場發現遭偵防警車前後包抄，竟企圖倒車衝撞，警方開槍射破羅嫌左後輪，優勢警力逮捕羅嫌，並於車內、住處查扣現金、吸食器、磅秤、分裝袋等贓證物，警詢後依毒品罪嫌移送。

偵辦人員指出，警方多個月蒐證，44歲羅嫌警覺性高，以租賃車為家，毒品交易當下只收現金，事後另約地點送貨，企圖躲避查緝。

昨下午2點多，和平警分局見時機成熟，於東勢區速食店停車場埋伏，以偵防車前後包抄羅車輛，羅未下車受檢，竟企圖倒車衝撞警方，現場警員拔槍朝左後輪開1槍、破窗，阻止車輛傷及員警。

和平警分局表示，警方持搜索票於羅嫌車內、住所查扣現金、手機、吸食器、磅秤與分裝袋等贓證物，警詢後將羅嫌依毒品罪嫌移送，並向上擴大溯源。

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