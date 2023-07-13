快訊

每月455元可買藍勾勾！Meta今發快訊：開放台灣申請

「你就想成是太監」維安4情婦找保鑣 老闆要求：先閹割再上崗

想換掉侯友宜卻因「反金」、「擁郭」路線差異 恐難成大局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／毒販疑神疑鬼倒車要逃 台中勇警開槍、破窗壓制

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市和平警分局昨緝捕羅姓毒販，羅嫌警覺性高、疑神疑鬼，在停車場發現遭偵防警車前後包抄，竟企圖倒車衝撞，警方開槍射破羅嫌左後輪，優勢警力逮捕羅嫌，並於車內、住處查扣現金、吸食器、磅秤、分裝袋等贓證物，警詢後依毒品罪嫌移送。

偵辦人員指出，警方多個月蒐證，44歲羅嫌警覺性高，以租賃車為家，毒品交易當下只收現金，事後另約地點送貨，企圖躲避查緝。

昨下午2點多，和平警分局見時機成熟，於東勢區速食店停車場埋伏，以偵防車前後包抄羅車輛，羅未下車受檢，竟企圖倒車衝撞警方，現場警員拔槍朝左後輪開1槍、破窗，阻止車輛傷及員警。

和平警分局表示，警方持搜索票於羅嫌車內、住所查扣現金、手機、吸食器、磅秤與分裝袋等贓證物，警詢後將羅嫌依毒品罪嫌移送，並向上擴大溯源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市和平警分局緝捕羅姓毒販，羅嫌竟企圖倒車衝撞，警方開槍射破羅嫌左後輪，優勢警力逮捕。圖／讀者提供
台中市和平警分局緝捕羅姓毒販，羅嫌竟企圖倒車衝撞，警方開槍射破羅嫌左後輪，優勢警力逮捕。圖／讀者提供
台中市和平警分局緝捕羅姓毒販，羅嫌竟企圖倒車衝撞，警方開槍射破羅嫌左後輪，優勢警力逮捕。圖／讀者提供
台中市和平警分局緝捕羅姓毒販，羅嫌竟企圖倒車衝撞，警方開槍射破羅嫌左後輪，優勢警力逮捕。圖／讀者提供
台中市和平警分局緝捕羅姓毒販，羅嫌竟企圖倒車衝撞，警方開槍射破羅嫌左後輪，優勢警力逮捕。圖／讀者提供
台中市和平警分局緝捕羅姓毒販，羅嫌竟企圖倒車衝撞，警方開槍射破羅嫌左後輪，優勢警力逮捕。圖／讀者提供

延伸閱讀

法官趁父喪收10萬賄款改判毒販無罪 他律師證書被廢官司結果出爐！

帶毒品出門在路上出車禍 警搜出毒品送辦

烤肉活動口角引不滿4嫌到里長辦公室開槍 清水警2小時逮人

苗栗暴衝男持鐮刀涉襲警拒捕 警開槍擊中送醫無生命危險

相關新聞

公園列高雄警方臨檢場所 赫見街友是洗錢通緝犯

高雄市警小港分局趁暑假，臨檢青少年易聚集場所等治安顧慮場所，在遊藝場、小吃店，分別查獲通緝犯及逃逸移工，今天凌晨並針對轄...

影／毒販疑神疑鬼倒車要逃 台中勇警開槍、破窗壓制

台中市和平警分局昨緝捕羅姓毒販，羅嫌警覺性高、疑神疑鬼，在停車場發現遭偵防警車前後包抄，竟企圖倒車衝撞，警方開槍射破羅嫌...

屏東男開賓士販毒 警踹門查緝孕中女友意外

屏東張姓男子涉嫌販毒，高雄警方追查多月，到他住處破門查緝毒品，搜出K他命、一粒眠等毒品，令一旁懷孕的女友意外。據了解，張...

47歲高齡產婦邊育兒邊販毒 警破門逮人還要幫泡牛奶

苗栗陳姓女子以高齡47歲生下1名男嬰，陳平時販毒為業就連孕期、生產完不久都沒休息，常常帶著兒子出門交易，還拿嬰幼兒用品做...

要求分手 女遭男友砍死

基隆市陳姓男子涉對同居劉姓女友施暴，劉搬離兩人住處要求分手，昨返回拿個人物品遭陳持菜刀砍死，頸部幾乎被砍斷；劉的友人在屋...

向心：滯台4年 奇幻司法之旅

澳洲「王立強」共諜案牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，檢方依國安法查辦，改依洗錢罪起訴；一審認證據不足，判無罪。台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦