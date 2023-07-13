屏東男開賓士販毒 警踹門查緝孕中女友意外

屏東張姓男子涉嫌販毒，高雄警方追查多月，到他住處破門查緝毒品，搜出K他命、一粒眠等毒品，令一旁懷孕的女友意外。據了解，張涉販毒後花費闊綽，買賓士C300外匯車代步，稱女友懷孕，為了趕緊結婚，半年前開始販毒。

高雄市刑警大隊偵三隊查捕毒犯，溯源追查毒品來源，才獲悉張姓男子（25歲）涉嫌販毒，警方6月中旬查出張住在屏東縣長治鄉，動員到他住處查緝，員警踹開他的房門，搜出一粒眠、K他命和200包毒品咖啡包，並在他的背包查獲1把瓦斯動力手槍。

據了解，張因同居女友懷孕，想籌「結婚基金」，半年前開始涉嫌販毒，後來收入漸增，卻反而買賓士C300外匯車裝闊，開賓士車販毒，警方鎖定這輛賓士車，才查出他落腳在屏東長治老家，避人耳目。

警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，將張姓男子移送屏東地檢署偵辦，獲5萬元交保。

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警方在張姓男子住處踹開房門查緝毒品。記者林保光／翻攝