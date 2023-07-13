快訊

考法歷年來罕見！白色恐怖入題 112分科歷史解答出爐

吃到飽價位直逼米其林！頂級Buffet「饗 A Joy」晚餐1人破4千 台灣還有哪些高貴自助餐？

「白飯之亂」燒不停 餐飲業揭密吃到飽 消費者想吃回本不可能？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東男開賓士販毒 警踹門查緝孕中女友意外

聯合報／ 記者林保光／即時報導

屏東張姓男子涉嫌販毒，高雄警方追查多月，到他住處破門查緝毒品，搜出K他命、一粒眠等毒品，令一旁懷孕的女友意外。據了解，張涉販毒後花費闊綽，買賓士C300外匯車代步，稱女友懷孕，為了趕緊結婚，半年前開始販毒。

高雄市刑警大隊偵三隊查捕毒犯，溯源追查毒品來源，才獲悉張姓男子（25歲）涉嫌販毒，警方6月中旬查出張住在屏東縣長治鄉，動員到他住處查緝，員警踹開他的房門，搜出一粒眠、K他命和200包毒品咖啡包，並在他的背包查獲1把瓦斯動力手槍。

據了解，張因同居女友懷孕，想籌「結婚基金」，半年前開始涉嫌販毒，後來收入漸增，卻反而買賓士C300外匯車裝闊，開賓士車販毒，警方鎖定這輛賓士車，才查出他落腳在屏東長治老家，避人耳目。

警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，將張姓男子移送屏東地檢署偵辦，獲5萬元交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在張姓男子住處踹開房門查緝毒品。記者林保光／翻攝
警方在張姓男子住處踹開房門查緝毒品。記者林保光／翻攝
警方查獲張姓男子住處毒品咖啡包、K他命、一粒眠等毒品。記者林保光／攝影
警方查獲張姓男子住處毒品咖啡包、K他命、一粒眠等毒品。記者林保光／攝影

毒品 販毒

延伸閱讀

47歲高齡產婦邊育兒邊販毒 警破門逮人還要幫泡牛奶

討厭屏東？屏東大學科傳系學生反諷拍出短影音拿下大獎

帶毒品出門在路上出車禍 警搜出毒品送辦

台灣賓士換米其林輪胎，送官方聯名贈品！

相關新聞

屏東男開賓士販毒 警踹門查緝孕中女友意外

屏東張姓男子涉嫌販毒，高雄警方追查多月，到他住處破門查緝毒品，搜出K他命、一粒眠等毒品，令一旁懷孕的女友意外。據了解，張...

47歲高齡產婦邊育兒邊販毒 警破門逮人還要幫泡牛奶

苗栗陳姓女子以高齡47歲生下1名男嬰，陳平時販毒為業就連孕期、生產完不久都沒休息，常常帶著兒子出門交易，還拿嬰幼兒用品做...

要求分手 女遭男友砍死

基隆市陳姓男子涉對同居劉姓女友施暴，劉搬離兩人住處要求分手，昨返回拿個人物品遭陳持菜刀砍死，頸部幾乎被砍斷；劉的友人在屋...

向心：滯台4年 奇幻司法之旅

澳洲「王立強」共諜案牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，檢方依國安法查辦，改依洗錢罪起訴；一審認證據不足，判無罪。台...

女子受家暴提分手搬離住處 今返家取物遭男友狠心殺害

基隆市陳姓男子疑不滿劉姓女友要和他分手，今天下午見劉女回住處要搬走個人物品，兩人又發生衝突，陳涉嫌持菜刀殺死女友。警方接...

內湖5百萬搶案 嫌辯「宿醉下車尿尿沒有強盜」5人均收押

內湖當街5百萬元搶案，檢警追查發現幕後藏鏡人羅元奕於案發隔天墜樓身亡，羅部分未另行偵辦，全案依加重強盜罪嫌起訴作案陳等4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦