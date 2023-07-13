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47歲高齡產婦邊育兒邊販毒 警破門逮人還要幫泡牛奶

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗陳姓女子以高齡47歲生下1名男嬰，陳平時販毒為業就連孕期、生產完不久都沒休息，常常帶著兒子出門交易，還拿嬰幼兒用品做掩護，警方蒐證後到他家逮人，當場見其強褓中嬰兒，一邊搜索、一邊還要幫泡牛奶安撫小孩，全案移送後已由苗栗地檢署依毒品罪嫌起訴陳。

台中市刑大偵八隊指出，陳女（47歲）長期在苗栗地區販毒，經多次埋伏蒐證確認她居住後龍一處偏僻山區的鐵皮屋，經向苗栗地檢署報指揮今年2月持搜索票到場破門逮人。

警方到場因陳女不願開門，直接用迴旋踢踹破房門後，入內才發現陳女正抱著剛出生2個多月大的兒子在裡頭，男嬰也因破門聲嚇到大哭不停。

警方執行搜索期間當場查扣已分裝的海洛因、安非他命共17包（約23公克），還有吸食器、電子磅秤及分裝袋，及5萬2000元不法所得。

同時因男嬰嚎啕大哭，警方為一方面為控制陳女避免她滅證，同時又得協助安撫男嬰，還親自拿熱水、奶粉泡了一瓶溫熱牛奶給陳女，讓她在被逮捕同時還能餵飽小孩，最後才安撫入睡。

由於陳女和先生並未同住，警方逮人後也通知陳的先生將兒子帶回照顧，並向苗栗縣府社福機關通報高風險家庭。

警方查出，陳女47歲才生下孩子，屬於高齡產婦因此懷孕期間常出入醫院診所，但孕期還持續四處販毒，不久前生下兒子後，甚至會帶著小孩開車出門交易，認為有嬰兒在旁掩護，車上都是嬰幼兒用品不容易被察覺。

警方詢後依販賣第一、二級毒品等罪嫌將她送辦，全案已經由苗栗地檢署依毒品等罪嫌起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方破門搜索時，陳女強褓中的男嬰嚇哭不止，員警還要幫忙泡牛奶。記者曾健祐／翻攝
警方破門搜索時，陳女強褓中的男嬰嚇哭不止，員警還要幫忙泡牛奶。記者曾健祐／翻攝
警方破門搜索時，陳女強褓中的男嬰嚇哭不止，員警還要幫忙泡牛奶。記者曾健祐／翻攝
警方破門搜索時，陳女強褓中的男嬰嚇哭不止，員警還要幫忙泡牛奶。記者曾健祐／翻攝
警方查扣相關毒品、吸食器及販賣分裝袋。記者曾健祐／翻攝
警方查扣相關毒品、吸食器及販賣分裝袋。記者曾健祐／翻攝

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