內湖5百萬搶案 嫌辯「宿醉下車尿尿沒有強盜」5人均收押

內湖當街5百萬元搶案，檢警追查發現幕後藏鏡人羅元奕於案發隔天墜樓身亡，羅部分未另行偵辦，全案依加重強盜罪嫌起訴作案陳等4人及具竹聯幫弘仁會背景的李姓男子。檢方今移審，有被告辯稱，宿醉下車尿尿，沒參與強盜，法官開庭後諭知，5人均收押禁見。

起訴指出，今年3月陳男、莊男、黃男、黎男涉嫌在北市內湖當街噴辣椒水，開車門搶走車上5百萬元現金，逃逸不久遭警方攔車，人贓俱獲。檢警追查，案發後隔天身亡的羅男，指示李男組成強盜集團策劃行搶。由於羅已身亡，全案依加重強盜罪嫌起訴李姓男子等5人。

身形矮瘦的李子軒供稱，他和羅同住，羅出門前有交代他幫忙傳訊息，但他認飛機軟體訊息提到銀行等資訊，就在遲疑過程中，就有其他人傳訊息了。

李男強調，飛機軟體暱稱「古馳」不是他「我沒有傳訊息，但有幫忙轉交辣椒水，和轉帳8萬元」因羅的帳戶被凍結，平時都會幫忙代轉大小錢，完全不知道要買作案用的權利車，更不知道陳要去強盜，願坦承幫助加重強盜罪，否認加重強盜共同正犯。

黎男供稱，案發前知道每人可以分到8萬至10萬元報酬，當天他下車看到被害人車輛，開門看到購物袋裝錢，就拿走了。

否認犯罪的黃偉傑堅稱，他沒有把風，當天下車是因為宿醉，想下車尿尿，但是路上車子太多才沒有尿。他有看到陳男趴在別人車上，黎急忙叫他上車，他就跟著上車。