快訊

中職／連續3年落選人數超過百人 今年高達134人破紀錄

分科測驗首日落幕！數甲創新「學生恐過難忘父親節」 四科解答一次看

郭侯握手破冰？侯友宜自曝「兩個月相約不得其門而入」今終於見到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內湖5百萬搶案 嫌辯「宿醉下車尿尿沒有強盜」5人均收押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

內湖當街5百萬元搶案，檢警追查發現幕後藏鏡人羅元奕於案發隔天墜樓身亡，羅部分未另行偵辦，全案依加重強盜罪嫌起訴作案陳等4人及具竹聯幫弘仁會背景的李姓男子。檢方今移審，有被告辯稱，宿醉下車尿尿，沒參與強盜，法官開庭後諭知，5人均收押禁見。

起訴指出，今年3月陳男、莊男、黃男、黎男涉嫌在北市內湖當街噴辣椒水，開車門搶走車上5百萬元現金，逃逸不久遭警方攔車，人贓俱獲。檢警追查，案發後隔天身亡的羅男，指示李男組成強盜集團策劃行搶。由於羅已身亡，全案依加重強盜罪嫌起訴李姓男子等5人。

身形矮瘦的李子軒供稱，他和羅同住，羅出門前有交代他幫忙傳訊息，但他認飛機軟體訊息提到銀行等資訊，就在遲疑過程中，就有其他人傳訊息了。

李男強調，飛機軟體暱稱「古馳」不是他「我沒有傳訊息，但有幫忙轉交辣椒水，和轉帳8萬元」因羅的帳戶被凍結，平時都會幫忙代轉大小錢，完全不知道要買作案用的權利車，更不知道陳要去強盜，願坦承幫助加重強盜罪，否認加重強盜共同正犯。

黎男供稱，案發前知道每人可以分到8萬至10萬元報酬，當天他下車看到被害人車輛，開門看到購物袋裝錢，就拿走了。

否認犯罪的黃偉傑堅稱，他沒有把風，當天下車是因為宿醉，想下車尿尿，但是路上車子太多才沒有尿。他有看到陳男趴在別人車上，黎急忙叫他上車，他就跟著上車。

今法官開庭，李等5人都希望可以交保解禁，李甚至說「我都認了卻什麼都不能做」他已交代他所知，經濟有困難的家人還湊錢幫他請律師，讓他很內疚，希望用限制住居代替羈押。經合議庭評議後認為，5人犯嫌重大，有高度逃亡可能，且被告之間供述不同，有串證可能，均裁定收押禁見。

陳等4人作案後，遭警方攔查逮捕。圖／本報記者翻攝
陳等4人作案後，遭警方攔查逮捕。圖／本報記者翻攝
李男今年五月間落網。圖／本報記者翻攝
李男今年五月間落網。圖／本報記者翻攝
羅男在搶案隔天墜樓身亡。圖／本報記者翻攝
羅男在搶案隔天墜樓身亡。圖／本報記者翻攝

強盜 內湖

延伸閱讀

找黑幫兄弟內湖當街搶5百萬 幕後指使者「嘻哈樂團主唱」隔天身亡

相關新聞

女子受家暴提分手搬離住處 今返家取物遭男友狠心殺害

基隆市陳姓男子疑不滿劉姓女友要和他分手，今天下午見劉女回住處要搬走個人物品，兩人又發生衝突，陳涉嫌持菜刀殺死女友。警方接...

找黑幫兄弟內湖當街搶5百萬 幕後指使者「嘻哈樂團主唱」隔天身亡

曾任嘻哈樂團主唱羅男，涉指使竹聯幫弘仁會李姓男子找人在北市內湖當街搶5百萬，隔天卻從12樓頂樓墜樓身亡。士林地檢署偵結，...

內湖5百萬搶案 嫌辯「宿醉下車尿尿沒有強盜」5人均收押

內湖當街5百萬元搶案，檢警追查發現幕後藏鏡人羅元奕於案發隔天墜樓身亡，羅部分未另行偵辦，全案依加重強盜罪嫌起訴作案陳等4...

基隆發生情殺命案 男子涉嫌持刀殺死女友落網

基隆市安樂區基金一路一處社區今天下午發生命案，警方獲報到場逮捕凶嫌。據了解，嫌犯與女友發生爭執，並涉嫌持刀殺死女友，警方...

大陸禁漁陸船「撈過界」金門海巡強勢登檢押回

時值大陸禁漁期間，不少大陸漁船蠢蠢欲動，越界漁撈作業，金門海巡隊今日凌晨在金門海域查獲「晉O光漁0351」1船3人，該船...

航港局濫發小船駕照弊案延燒9港警 台中港警總隊說明

時任航港局中部航務中心宋姓技佐，因收賄替船舶業者偽造核發營業用動力小船駕照等，被依貪汙罪判9年2月確定入獄；宋服刑期間「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦