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大陸禁漁陸船「撈過界」金門海巡強勢登檢押回

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

時值大陸禁漁期間，不少大陸漁船蠢蠢欲動，越界漁撈作業，金門海巡隊今日凌晨在金門海域查獲「晉O光漁0351」1船3人，該船一度蛇形拒檢，海巡人員強靠登檢，將人船押返料羅港留置調查，全案將依違反「兩岸人民關係條例」進行裁罰。

海巡署第十二巡防區指揮部表示，今日凌晨1時許發現金門海域母嶼東南3.5浬疑似大陸漁船越界情形，立即調派線上巡防艇PP-10081艇與CP-1051艇前往查處，巡防艇趕抵現場後，發現大陸籍「晉」船越界拖網作業（金門禁限制水域內0.2浬），廣播要求其停船受檢，該船蛇形拒檢。

海巡人員穿著防護裝備，實施強靠登檢並順利控制船上陸籍船長等3員，經體溫量測均正常且無上呼吸道症狀，經初步清查未發現牛豬肉製品。

海巡人員在2時45分將涉案人、船進行清消工作後，立即押返料羅港留置調查，全案將依違反「兩岸人民關係條例」進行裁罰，為有效維護金門海域資源，金門海巡隊將持續巡弋海疆，守護漁民權益。

海巡署表示，對於大陸漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域漁業資源。

金門海巡隊今日凌晨在金門海域查獲「晉O光漁0351」1船3人，海巡人員要求將魚貨放流。圖／金門海巡隊提供
金門海巡隊今日凌晨在金門海域查獲「晉O光漁0351」1船3人，海巡人員要求將魚貨放流。圖／金門海巡隊提供
金門海巡隊今日凌晨在金門海域查獲「晉O光漁0351」1船3人，該船一度蛇形拒檢，海巡人員強靠登檢。圖／金門海巡隊提供
金門海巡隊今日凌晨在金門海域查獲「晉O光漁0351」1船3人，該船一度蛇形拒檢，海巡人員強靠登檢。圖／金門海巡隊提供

海巡署 金門 護漁

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