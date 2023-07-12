找黑幫兄弟內湖當街搶5百萬 幕後指使者「嘻哈樂團主唱」隔天身亡

曾任嘻哈樂團主唱羅男，涉指使竹聯幫弘仁會李姓男子找人在北市內湖當街搶5百萬，隔天卻從12樓頂樓墜樓身亡。士林地檢署偵結，認為羅男是幕後指使者，李姓男子等5人則依加重強盜罪嫌起訴。

據悉，大學時期曾是嘻哈樂團主唱的羅姓男子，音樂之路因毒品變調，曾遭判刑2年緩刑5年。羅男在搶案隔天3月24日於北市信義區某12樓頂樓墜樓身亡，外傳疑欠債百萬。

起訴指出，羅男是幕後主使，因得知被害人將在銀行領鉅款，指示23歲李男透過飛機軟體，邀約陳男組成強盜集團，陳男在找來莊男，莊男又找黃男、黎男等人作案。今年3月，羅男指示李男，告知陳等人行搶對象將在華南銀行總行領錢，並描述外觀特徵，陳等人跟蹤車輛蒐證策劃行搶。

今年3月22日，由羅出9萬元、陳男出資1萬5千元，共10萬5千元購買權利車當成作案車輛，用以躲避查緝，羅又指示李男拿辣椒噴霧給陳，當成行搶工具。作案當天，莊男開車、陳男聯繫李男及噴辣椒噴霧、黎男取錢、黃男把風等分工，羅男則在幕後指揮。

當天下午1時許，謝姓被害人到國泰世華銀行南港分行提領5百萬元；下午2時許又到第一銀行新湖分行提醒195萬元。陳等4人在路邊停車，陳下車朝駕駛噴辣椒噴霧，黎男開車門拿走裝有5百萬元的好市多購物袋裝，得手後開車逃離現場。警方獲報後，當天下午5時許在新北瑞芳區台2丙線19公里處攔查權利車，逮獲4人查扣500萬元；今年5月23日持搜索票拘提李男到案。

陳落網全推給李男，行搶計畫路線安排及分贓度與她無關。莊男坦承幫忙找黃、黎作案。黃男和黎男認罪，與其他被告共謀行搶，還討論分潤。李男供稱，案發後有搜尋新聞，且透過律師送8千元給遭收押的陳男，用以安撫、刺探是否供出幕後指揮者，但這些行為都是羅男指示，他只是幫助犯。

檢方認為，李等5人涉犯加重強盜罪嫌依法起訴。另，黎男落網後冒名在筆錄上偽造邱男身分，涉偽造私文書罪，依法起訴。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980