通緝犯擁槍自重吸收青少年犯案躲民宅 警方破門GG了

彰化縣員林分局破獲黃姓通緝犯擁槍自重，吸收青少年參與詐欺、鬥毆、擄人、恐嚇、傷害等案件，警方查獲黃嫌躲在永靖鄉一處民宅，日前驚險攻堅，當場查獲黃嫌住處的槍械及毒品，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、妨害自由等將他移送彰化地檢署，擴大偵辦中。

員林警分局近期接獲線報，34歲通緝犯黃嫌逃亡期間，涉嫌吸收、控制多名青少年從事詐欺、鬥毆等不法案件，日前還曾因債務糾紛，把人押到員林藤山步道毆打成傷。

員林警分局偵查隊長蕭志旺表示，警方歷經調閱監視器及蒐證後，7月6日派遣大批警力對黃嫌進行圍捕，專案小組趁黃嫌不備之際，攻堅進入其藏身處，一舉將黃嫌逮捕，並在該處查獲第三級毒品愷他命、K煙，也在其車內查扣手槍1支、子彈4顆。