想存錢買房 鸚鵡飼料給靈感...他種93株大麻網售遭北市警逮

32歲台中市張姓男子平常任職家具銷售工作，想存錢買房但存錢速度太慢；他透過管道拿到大麻種子，在居住的透天厝頂樓種植93株大麻盆栽，但因沒有種植經驗，不少大麻開始枯萎，心急下在網路匿名「小小農夫阿泰」，表示有大麻盆栽販售，留言遭台北市大安警分局發現，約出張嫌見面當場逮人。

張嫌透露，他對園藝很有興趣，由於他有養鸚鵡，發現鸚鵡飼料中，有一種被處理過不會發芽的大麻種子，他因為想快速賺錢，鸚鵡飼料給他靈感，異想天開透過管道拿到沒有處理過的大麻種子，試著栽種後，大麻開始發芽。

不過大麻雖然發芽，但他沒有種植大麻經驗，全靠網路自學，不少大麻幼株出現枯萎現象，他擔心大麻種不活，急著想出手，因此匿名「小小農夫阿泰」在網路販售大麻盆栽。

台北市大安警分局敦化南路派出所發現他的訊息，昨天喬裝買家相約桃園中壢一帶面交，張嫌現身後當場逮捕，並起獲大麻盆栽4株等證物；張嫌被逮堅不願供出大麻盆栽來源，專案小組不斷開導突破心防，昨天傍晚警方前往張嫌台中市大雅區的透天厝住家。