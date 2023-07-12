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影／台南男房間開大麻農場 異想天開還百萬卡債

聯合報／ 記者林保光／即時報導

在電子廠工作的徐姓男子把自家當大麻農場，自去年起涉嫌種植大麻，高雄警方據報查緝，果然在他的房間發現大麻活株及種植器具，他聲稱自己累積上百萬元卡債，才異想天開想賣大麻還卡債。

高雄市刑警大隊偵二隊今天表示，警方接獲線報，指徐姓男子（37歲）在台南市永康區住處涉嫌種植大麻，6月19日警方到他家門口，正遇見他騎機車回家，立即示出搜索票，入屋搜查大麻，在房間掀開遮蓋，便發現竟有大麻活株，陽台上也有幼苗，共查獲6株大麻活株及各種栽相器具和肥料，立即逮捕徐。

據了解，徐男子在影音網站自學種植大麻技術，從去年由網站涉嫌買進大麻種子，便開始試種大麻，直到近月才成功出大麻活株。徐稱，他欠銀行信用卡卡債，加上循環計息，已經累積上百萬元卡債，才想賣大麻還卡債。

警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，將徐男移送台南地檢署，獲5萬元交保。

徐姓男子異想天開，房間種大麻，警方查緝發現活株。記者林保光／翻攝
徐姓男子異想天開，房間種大麻，警方查緝發現活株。記者林保光／翻攝
徐姓男子異想天開，房間種大麻。記者林保光／翻攝
徐姓男子異想天開，房間種大麻。記者林保光／翻攝
徐姓男子（右）在房間種大麻，回家時遇警示搜索票查緝。記者林保光／翻攝
徐姓男子（右）在房間種大麻，回家時遇警示搜索票查緝。記者林保光／翻攝

大麻 卡債 房間

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