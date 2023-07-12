老婆殺死9旬夫 說「完全沒印象」 律師認判10年半太重了

72歲婦人去年8月在家中廁所推倒90歲的蕭姓丈夫，並拿水果刀朝他胸口猛刺，丈夫死亡。桃園地方法院審理時，王婦聲稱對凶殺案「完全沒有印象」，但法官不採信，依殺人罪判她10年6月徒刑。台灣高等法院昨日行準備程序，王婦認罪，但希望能減刑；法官整理爭點，包括原審量刑是否過重、有無符合刑法「情堪憫恕」條款。

檢警調查，王婦與丈夫結婚多年，育有2子，她因酒精及藥物相關精神病史需定時服藥，平時需丈夫提醒照料。去年8月2日下午，王婦突然在自家廁所裡推倒丈夫並以水果刀攻擊，長子致電察覺異狀，通知次子返家。

桃院審理時，王婦稱對案發過程完全沒有印象，辯護律師主張她有精神病史且長期服藥，事發時受疾病及藥物影響，辨識行為違法及控制行為能力明顯降低。

桃院調查，王婦在警詢及偵訊過程曾敘述案發過程，明確指出案發地點是自家主臥室廁所，還說自己當時是看到一名男子闖進廁所才會推倒對方，以為對方是壞人，趁對方未起身之際，跑去廚房拿水果刀攻擊。桃院認為，王婦見丈夫倒地後沒有動靜，仍跑到廚房拿水果刀朝對方胸口攻擊，明顯有殺人犯意，雖稱受精神疾病影響，但醫院鑑定報告顯示她的疾病不會造成辨識行為能力下降，而且她案發後曾多次出入社區，神色與常人無異。

林口長庚醫院檢驗，王婦血液酒精濃度達118.4mg/dL，被認定是行凶後想藉由喝酒和服藥來改變現況，而不是行凶前酒精中毒。

王婦犯後還把凶刀放回廚房櫥櫃，桃院認為既然能記得凶案核心情節，又能完成複雜精密動作，可認她案發當下精神無問題。雖不該殺夫，但因王婦在警詢時坦認，只是「否認知悉被害人是丈夫」，桃院認為她犯後態度尚可，加上2個兒子都替她求情，希望能夠輕判，審酌她與丈夫過往相處情況、年事已高，判10年6月徒刑。

案經上訴，高院昨天行準備程序，羈押中的王婦白髮皤皤，坐著輪椅出庭。王婦坦承犯行，但表示當時因有喝酒，加上安眠藥物的影響，希望法官能考量以刑法59條替她減刑。

律師辯護稱王婦有服用酒類與安眠藥，而她也長期照顧老伴，殺人罪刑責最輕從10年徒刑起跳，但她殺害丈夫與一般為了情、仇殺人並不一樣，本案有「情輕法重」的情形。兒子對於法院要如何審理沒有意見，高院定8月3日審理，不過律師仍希望王婦能交保，並說「家人都已經準備好房間了」。 72歲的王姓婦人去年8月在家中廁所推倒90歲的蕭姓丈夫，並拿水果刀朝他胸口猛刺，丈夫死亡。台灣高等法院11日行準備程序，王婦盼減刑。記者王宏舜／攝影

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