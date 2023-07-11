大學實驗室淪製毒工廠！內科生技公司承租製K爆炸曝光

台北市某生技公司章姓負責人向大學租實驗室製造K他命，易姓製毒師又自行在高雄市製K，因操作不慎致實驗室爆炸起火而曝光。刑事局搜索公司及製毒工廠，查扣少量K他命及四級毒品鄰酮3公噸，拘提12人依毒品罪移送，檢方聲押章、易等4人獲准，命其他人3至5萬元交保。

警方調查，48歲章姓男子在北市內湖科技園區經營品庠醫藥生技公司，生產高血壓等藥物，2019年4月以開發藥物為由向北市中山區一所私立大學承租產學合作實驗室，找48歲易姓、47歲楊姓、44歲柯姓、26歲張姓、24歲石姓、27歲張姓、35歲陳姓男子等7人製造K他命。

犯嫌從大陸以4千萬元進口化學品及設備，合成四級毒品鄰- 氯苯基環戊基酮（鄰酮），製為四級毒品鹽酸烴亞胺，再製成K他命，研發成功後開始量產。易姓男子另起爐灶，2021年8月在高雄大寮區租兩間廠房，找43歲黃姓、47歲李姓、38歲陳姓、45歲鄭姓男子以相同手法製K。

刑事局偵三大隊第一隊去年2月接獲檢舉指該校實驗室涉毒，隔月實驗室因犯嫌操作不慎爆炸起火，警方發現相關設備，在火場採證送驗有鄰酮反應，研判是製K工廠。章在火災後未續租實驗室，警方鎖定他將原料及設備轉移至新北市汐止區一處倉庫。

警方去年5月31日搜索廠房拘提易等5人，搜出K他命7百公克及鹽酸烴亞胺、鄰酮共31公斤；今年5月15日搜索公司拘提章，起出K他命656克、鹽酸烴亞胺1.7公斤、鄰酮3公斤，上月分3波再拘6人；上月20日搜索倉庫，查獲鄰酮3噸，估算可製成市價150萬元的3百公斤K他命。

犯嫌均坦認製毒，但否認販賣。據調查，章因公司經營不善缺錢，初期向校方月租4萬元，後來擴大承租場地，月租16萬元，長期承租取信，校方對製毒不知情，警方持續追查毒品流向及有無幕後金主。

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