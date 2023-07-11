大學產學實驗室成煉毒所 檢警調聯手連破北高製毒師徒3座工廠

調查局、刑事局在台北、高雄兩地檢署指揮下，日前連續在大台北及高雄地區，破獲章姓製毒師傅與其易姓徒弟開設的3間製毒工廠，查扣K他命成品、半成品及原料共15噸，以及大批製毒儀器、工具，共逮捕章、易及其共犯共12人，其中章男更承租大學產學合作實驗室和生技實驗室精進製毒技術，所幸即時為警調破獲，阻止精煉毒品流入市面。

警調是在去年2月接獲情資，指出製毒經驗豐富的章男，自2019年4月起，假藉開發新藥物，向某大學承租產學合作實驗室研發製毒技術，並耗資4000多萬元進口製毒原料及設備，2021年5月研發成功開始量產K他命。去年3月間，因製毒集團成員操作機器不慎爆炸釀成火災，鑑識人員到場勘查採證時，意外發現該實驗室竟為製毒工廠，於是不動聲色報請檢察官指揮偵辦。

警調持續追查發現，章嫌為縮短製程，還利用某生技公司實驗室精進製毒技術，警調今年5月15日發動拘提、搜索，當場起獲大批愷他命成品、半成品及製毒原料、設備器具，並循線在隔月將製毒7名共犯查緝到案。

過程中，章男身旁一名易姓徒弟，更在章男實驗室習得製毒技術後，自立門戶找來黃姓、李姓、鄭姓、陳姓男子共組製毒集團，由黃男以製造醫療用顯影劑為由，出面承租高雄大寮2間廠房，作為製毒場所及製毒原料收貨地址，再由鄭、陳兩人負責進口製毒原料。警調去年5月31日前往搜索時，當場查獲易、黃、李3人正在製毒，並查扣K他命、四級毒品鹽酸羥亞胺及原料共31公斤及設備器具。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885