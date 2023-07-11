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家長憂青少年暑假沈迷網路 警局辦免費攀岩賽手刀秒殺
暑假到來各地警分局紛紛啟動青春專案，台中市第4分局這次和知名攀岩場「Dapro indoor climbing」合作，原本1人進場費要價近千元門票，警方日前釋出50個免費名額供青少年體驗，活動一出隨即秒殺，今現場也邀攀岩國手到場指導，體驗專業攀岩樂趣。
台中第4分局表示，暑假期間為讓青少年參與課業外活動，避免讓小孩沈迷網路世界，日前在4分局臉書粉絲專頁推出限量50名個名額，不少家長都隨即手刀搶報名。
警方指出，這次活動和知名攀岩場合作，並針對這批暑期青少年量身訂作專屬室內攀岩賽，現場還有教練一對一專業指導提供安全保障，並邀請亞運國手林嘉翔示範攀岩技巧。
警方說，活動今天早上10點開始，不少家長一早就帶著青少年至會場等候，且攀岩場內各種高度形式的設計，讓想嘗試攀岩運動的人，有了許多不同的選擇。
第4分局說，2023年暑期青春專案7月1日展開，為辦理青少年反毒、識詐及防制幫派吸收青少年犯罪等犯罪預防宣導工作，鼓勵少年暑假期間從事正向休閒活動，第4分局這次除和攀岩場合作，還請台中市警局霹靂小組來支援拍宣傳影片。
警方也認為，今年選擇攀岩場，不單是體能上訓練，還能全神貫注手腳並用，對於身心發展中的青少年可加強體能訓練，提升自我肯定和增加自信心。
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