快訊

《BBC》性醜聞逆轉？當事人找律師：媽媽指控全是垃圾

彰化爆「房思琪」翻版至少10女學生受害 補教界急回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長憂青少年暑假沈迷網路 警局辦免費攀岩賽手刀秒殺

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

暑假到來各地警分局紛紛啟動青春專案，台中市第4分局這次和知名攀岩場「Dapro indoor climbing」合作，原本1人進場費要價近千元門票，警方日前釋出50個免費名額供青少年體驗，活動一出隨即秒殺，今現場也邀攀岩國手到場指導，體驗專業攀岩樂趣。

台中第4分局表示，暑假期間為讓青少年參與課業外活動，避免讓小孩沈迷網路世界，日前在4分局臉書粉絲專頁推出限量50名個名額，不少家長都隨即手刀搶報名。

警方指出，這次活動和知名攀岩場合作，並針對這批暑期青少年量身訂作專屬室內攀岩賽，現場還有教練一對一專業指導提供安全保障，並邀請亞運國手林嘉翔示範攀岩技巧。

警方說，活動今天早上10點開始，不少家長一早就帶著青少年至會場等候，且攀岩場內各種高度形式的設計，讓想嘗試攀岩運動的人，有了許多不同的選擇。

第4分局說，2023年暑期青春專案7月1日展開，為辦理青少年反毒、識詐及防制幫派吸收青少年犯罪等犯罪預防宣導工作，鼓勵少年暑假期間從事正向休閒活動，第4分局這次除和攀岩場合作，還請台中市警局霹靂小組來支援拍宣傳影片。

警方也認為，今年選擇攀岩場，不單是體能上訓練，還能全神貫注手腳並用，對於身心發展中的青少年可加強體能訓練，提升自我肯定和增加自信心。

台中第4分局和知名攀岩場「Dapro indoor climbing」合作，讓50名青少年體驗專業攀岩。圖／警方提供
台中第4分局和知名攀岩場「Dapro indoor climbing」合作，讓50名青少年體驗專業攀岩。圖／警方提供

台中市 幫派 暑假

延伸閱讀

難度高、人氣更高！「黃金一稜」整段拉繩陡上　無攀岩經驗者慎入

都市傳說甜點！爆紅「皮蛋肉鬆泡芙」限時回歸　把握「這四天」手刀先預訂

親子衝突主因大多是網路使用成癮 暑假宅在家親子共學樂融融

暑假掀出國熱潮 旅行業指這3國遊程最夯

相關新聞

逃逸移工販毒稱「台灣錢好賺」 更囂張販瘋藥「雅巴」

台南歸仁警分局獲報有外籍逃逸移工販毒的情資，日前持搜索票分別在仁德區查獲27歲越南籍黃姓藥頭及42歲本國籍沈姓小弟；永康...

大學產學實驗室成煉毒所 檢警調聯手連破北高製毒師徒3座工廠

調查局、刑事局在台北、高雄兩地檢署指揮下，日前連續在大台北及高雄地區，破獲章姓製毒師傅與其易姓徒弟開設的3間製毒工廠，查...

移民署台北專勤隊門口丟人！1移工掙脫手銬腳鐐逃竄無蹤

移民署台北市專勤隊今天上午發生移工逃脫事件，據了解，一名移工今早掙脫手銬腳鐐後在大門口前逃竄無蹤，台北市專勤隊證實此事，...

家長憂青少年暑假沈迷網路 警局辦免費攀岩賽手刀秒殺

暑假到來各地警分局紛紛啟動青春專案，台中市第4分局這次和知名攀岩場「Dapro indoor climbing」合作，原...

嫌犯亂告高雄6刑警偷他手表 不僅恐入監還要賠25萬

高雄吳姓男子因妨害公務案被警方帶隊搜索，屋內發現安非他命殘渣、吸食器，當場被依現行犯逮捕，但吳男不滿，離開六龜分局後跑到...

影／台南男遭虐殺丟包醫院！6嫌到案 警起出棍棒及8長短槍

台南市47歲任姓男子前晚遭人押走圍毆身亡、丟包奇美醫院。永康警方今天查獲6人涉案，其中4人是網傳畫面施暴者，起出棍棒及8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦