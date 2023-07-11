嫌犯亂告高雄6刑警偷他手表 不僅恐入監還要賠25萬

高雄吳姓男子因妨害公務案被警方帶隊搜索，屋內發現安非他命殘渣、吸食器，當場被依現行犯逮捕，但吳男不滿，離開六龜分局後跑到鄰近派出所報案，誣指偵查隊鍾姓小隊長、陳姓偵查佐等6人偷了他的豪利士手表，最後因誣告害自己被判刑10月，遭誣賴的5名刑警合計對吳求償410萬元，法院審理後，判吳要賠5人共25萬元。

判決指出，六龜警分局偵辦妨害公務案件，鎖定涉案的吳男後前年7月28日下午持橋頭地院核發的搜索票，到吳姓男子的住處搜索，當場扣得手機2支、吸食器、安非他命殘渣袋等4樣物品，吳男隨即被依現行犯帶回分局偵辦。

但吳男離開分局偵查隊後不滿，自稱自己價值6萬元的豪利士手表被參與搜索的員警偷走，隨即跑到住家附近的派出所，對鍾姓小隊長、邱姓偵查佐等6人提告竊盜，還稱當時手機被扣，資料卻遭刑警刪除，另對林姓刑警提告妨害電腦使用告訴。

隔月8月10日，吳男又在個人臉書點名林姓偵查佐，稱「你要就說嘛幹嘛用偷的呢！衝完我手表就不見了順手牽羊喔」，還附上報案三聯單以及跟媒體聯繫的對話截圖，向媒體稱「六龜分局來我家後搜查後我的手表不見了。」

當時偵辦此案的6名員警無端遭吳男提告竊盜、妨害電腦使用，反對吳男提告誣告，橋頭地檢署調查後，認為當時警方僅查扣手機、吸食器等4件物品，吳男並無豪利士手表，也沒將手機解鎖交給員警，認定他構成誣告罪，偵結依誣告、加重誹謗等罪將他起訴。

橋頭地院審理時，吳男坦承誣陷6名員警，雖已自白認罪，但出庭時他態度仍不好，還向刑警稱「他們什麼態度我就什麼態度，你們罵我靠北，為什麼我不能告你們」，被法官認為犯後態度不佳。

法官綜合事證，吳男犯2次誣告罪，各處6月徒刑，散布文字圖畫誹謗罪處有期徒刑4月，不得易科罰金部分合併應執行10月，若判決定讞吳男得入監。可上訴。