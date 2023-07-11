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影／肌肉男涉毒拒捕遭噴辣椒水 15年前竟涉槍擊撞警

聯合報／ 記者林保光／即時報導

身材壯碩的楊姓男子涉嫌販毒，送毒品到他的下游毒販住處，正遇高雄市刑大員警；他護著自己的背包，不讓警方搜查，與警方發生肢體推擠，遭警方噴辣椒水制伏，自背包搜出海洛因及安非他命，發現他在15年前曾涉槍擊案，開車拒捕，撞傷2名員警。

高雄市刑警大隊偵八隊追查販毒案，7月4日到高雄市梓官區、永安區，分別查捕涉案的石姓男子（62歲）與楊姓男子（41歲），警方到梓官區石姓男子住處，正巧48歲的楊姓男子去石家交貨。警方要搜查楊的背包遭拒，楊姓男子護著背包，稱警方無權搜索他，還在門口大呼小叫，直呼「警察打人」。

刑大員警馬上通報橋頭地檢署檢察官，獲檢方指示逕行搜索，但身高近180公分、混身肌肉的楊姓男子拒查，為掙脫警方圍捕，而與警方發生肢體推擠，員警立即對他噴辣椒水才制伏他，果然在他的背包，搜出11包海洛因及安非他命，馬上逮捕他。

據了解，楊姓男子早在15年前，便曾涉及販毒案。2008年4月8日，他在高雄市楠梓區三山街右昌元帥廟附近，販毒給1名吸毒男子，雙方為毒品的成色發生爭執，楊開槍擊傷對方後開車逃逸，隔天高雄市警楠梓分局追去台南，在台南六甲區中正路發現他的轎車，但他見到警方逃竄，撞傷楠梓警分局偵查隊沈姓、鍾姓2員警被捕，後來已調職嘉義的沈姓警官，至今身體有後遺症，需每3月回診。

據悉，楊姓男子在7月4日被捕當天，便因石姓男子已先交錢給他涉嫌購毒，楊才涉嫌拿毒品到石家交貨，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋檢偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方遇楊姓男子（右二）拒捕，上前圍捕他。記者林保光／翻攝
警方遇楊姓男子（右二）拒捕，上前圍捕他。記者林保光／翻攝
警方對楊姓男子噴辣椒水，才將楊制伏在地。記者林保光／翻攝
警方對楊姓男子噴辣椒水，才將楊制伏在地。記者林保光／翻攝
警方自楊姓男子背包，果然查獲毒品及疑販毒贓款。記者林保光／攝影
警方自楊姓男子背包，果然查獲毒品及疑販毒贓款。記者林保光／攝影

高雄市 毒品 販毒 檢察官 槍擊

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