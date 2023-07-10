影／白牌計程車兼職毒品小蜜蜂 警埋伏查獲71包毒品
新北市蘆洲警分局掌握毒品交易情資，今晚派員埋伏，晚間7時許發現1輛轎車駛進狹窄的五股區巷弄，停在路中央鬼鬼祟祟，隨即攔車盤查，果然搜出61包毒咖啡、7包安非他命、3包搖頭丸。
五股分駐所得到情資，有人將在五股區五福路22巷內土地公廟交易毒品，當地是狹窄難以會車的小巷，埋伏員警晚間發現1輛轎車緩緩駛近小廟，35歲李姓駕駛將車停在路中央探頭探腦，立刻攔車盤查，驚動附近居民拿出手機拍照上傳網路。
警方隨後在車內搜出毒品咖啡包61包（重162.08公克）、安非他命7包（14.88公克）、搖頭丸3包（24.43公克）、現金7萬9000元，查扣人車帶回調查。李男聲稱自己是白牌計程車司機，只是受託送貨，警方認為是推託之詞，警詢後將依違反毒品危害防制條例案移送新北地檢署偵辦。
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