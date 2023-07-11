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男遭押走圍毆 丟包急診不治

聯合報／ 記者周宗禎黃宣翰／台南報導

台南任姓男子遭人押走凌虐致死，網路流傳他遭虐畫面，任被打到頭破血流，邊擦地板上血跡。記者周宗禎／翻攝
台南任姓男子遭人押走凌虐致死，網路流傳他遭虐畫面，任被打到頭破血流，邊擦地板上血跡。記者周宗禎／翻攝
台南市四十七歲任姓男子前天深夜被人押走，凌虐一個多小時後被丟包在永康奇美醫院，傷痕累累不治，身上有鈍器重擊傷，頭部腫脹疑頸部骨折；警方查出他曾在舞廳與人衝突，並在網路嗆聲，疑因此惹來殺身之禍，已鎖定可能涉案分子展開搜捕。

據了解，綽號「狀元」的任姓男子長年在台南永康小東路與東區交界一帶活動，曾自稱是某在地知名角頭的兄弟，但未經該角頭及道上證實；任最近曾幫人「喬金錢糾紛」，金額約廿多萬元。

警方調查，任男八日凌晨在安平區台南大舞廳飲酒，疑「講話太大聲」被教訓，對方當眾讓他難看；任離開就醫後心有不甘，在臉書貼文，「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」。疑因此惹怒對方。

九日下午，任男在永康復國路黃昏市場與朋友飲酒，晚間七點多前往東區某燒烤店，到十點左右被人押走，約一個小時後就被丟包在永康奇美醫院急診室。

當時醫院保全曾上前詢問載送的車上男子，對方稱「在路邊發現這個人受傷，載到醫院」，隨即離去，醫院通報警方。

虐殺畫面昨在網路流傳，至少四人拳打腳踢、棍棒伺候，任滿身是血倒地，對方還要他跪著把地上的血擦乾淨。死者胞姊認為任男被打到頸部斷裂，對方是要置人於死地，要求還死者公道，「不能讓人出來頂罪，一定要抓到真正的凶手」。

有地方人士指稱，下手的是曾參與史上最大宗七千萬元銀樓搶案的王姓搶匪小弟，王前陣子出獄時還大陣仗接風。對此警方表示還要調查，無法證實。

台南 角頭 東區

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