台南男遭虐打丟包醫院不治 警鎖定對象追緝
台南市47歲任姓男子疑似與人結怨，昨天遭人押走毆打再丟包到醫院仍不治，今天還有疑似任男被虐打影片在網路流傳，家屬悲痛萬分到議會陳情，警方強調已鎖定特定對象追緝中。
檢警會同法醫今天在台南市立殯儀館進行相驗程序，死者胞姊、前妻等家屬到場協助指認，難掩悲傷情緒，不時相擁而泣，家屬隨後前往台南市議會陳情，希望檢警全力緝凶，還給死者和家屬公道。
任男8日曾在個人臉書（Facebook）發文，寫著「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」，後續還有內容為到醫院檢查的貼文，疑似與人結怨，也有友人留言詢問發生何事，但任男未回應。
任男前妻接受媒體聯訪表示，任男昨天約中午左右回家，當時曾詢問任男身上為何有傷，任男說與朋友一起在舞廳跟別人打架。而任男昨天下午出門與朋友聚會，應該是昨晚10時許從東區1家燒烤店被人強行押走，11時許全身傷被丟包在永康奇美醫院急診室前。
任男前妻說，醫師告訴家屬，任男被送到醫院時身體已有點僵硬，急救無效，根據醫院診斷證明，有背部、胸部、腹部挫傷，雙下肢撕裂傷，頭部鈍傷，頭部撕裂傷等傷勢，幾乎全身都是傷，動手者明顯是要致人於死，希望檢警查明真相。
今天還有疑似任男被虐打畫面在網路上流傳，施虐者多次以任男綽號「狀元」稱呼被毆打者，用類似棍棒及膠條物品邊打邊罵，還要求被毆打者自己拿衛生紙擦掉地上血跡。
台南地檢署以文字說明指出，死者初步相驗結果，身上有多道棍棒傷、有鈍器重擊傷、頭部腫脹懷疑頸部骨折。
受理報案的台南市政府警察局永康分局副分局長張翊雋下午接受媒體聯訪表示，初步查證此案涉及多部車輛及多名犯嫌，犯案地點也有好幾處，經檢警專案小組追查，已鎖定幾名特定對象及車輛，將全力在最短時間內緝捕到案，案情則有待犯嫌到案後才能進一步釐清。
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