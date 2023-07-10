台南男遭虐打丟包醫院不治 警鎖定對象追緝

台南市47歲任姓男子疑似與人結怨，昨天遭人押走毆打再丟包到醫院仍不治，今天還有疑似任男被虐打影片在網路流傳，家屬悲痛萬分到議會陳情，警方強調已鎖定特定對象追緝中。

檢警會同法醫今天在台南市立殯儀館進行相驗程序，死者胞姊、前妻等家屬到場協助指認，難掩悲傷情緒，不時相擁而泣，家屬隨後前往台南市議會陳情，希望檢警全力緝凶，還給死者和家屬公道。

任男8日曾在個人臉書（Facebook）發文，寫著「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」，後續還有內容為到醫院檢查的貼文，疑似與人結怨，也有友人留言詢問發生何事，但任男未回應。

任男前妻接受媒體聯訪表示，任男昨天約中午左右回家，當時曾詢問任男身上為何有傷，任男說與朋友一起在舞廳跟別人打架。而任男昨天下午出門與朋友聚會，應該是昨晚10時許從東區1家燒烤店被人強行押走，11時許全身傷被丟包在永康奇美醫院急診室前。

任男前妻說，醫師告訴家屬，任男被送到醫院時身體已有點僵硬，急救無效，根據醫院診斷證明，有背部、胸部、腹部挫傷，雙下肢撕裂傷，頭部鈍傷，頭部撕裂傷等傷勢，幾乎全身都是傷，動手者明顯是要致人於死，希望檢警查明真相。

今天還有疑似任男被虐打畫面在網路上流傳，施虐者多次以任男綽號「狀元」稱呼被毆打者，用類似棍棒及膠條物品邊打邊罵，還要求被毆打者自己拿衛生紙擦掉地上血跡。

台南地檢署以文字說明指出，死者初步相驗結果，身上有多道棍棒傷、有鈍器重擊傷、頭部腫脹懷疑頸部骨折。