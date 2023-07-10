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男子被打嗆聲再被押走身亡 虐殺畫面曝光家屬要求公道

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市綽號「狀元」的任姓男子（47歲）昨天深夜被人丟包永康奇美醫院不治。檢警相驗發現他全身是傷、懷疑「遭人圍毆教訓、出手過重」鬧出人命。

不過家族質疑「打到頸部都斷裂、根本是要置人於死地」。下午遭暴打畫面流出，死者跪地至少4人不斷拳打腳踢、棍棒伺候，打到倒地不起滿地是血，還要不斷流血的死者拿衛生紙把血擦乾淨。

死者家屬下午到市議會陳情，要求司法機關還死者公道。警方表示，已掌握部分涉案者身分，向檢方申請拘票搜捕中。

檢警相驗死者背部、胸部、腹部挫傷，雙下肢撕裂傷，頭部鈍傷，頭部撕裂傷，頸部斷裂，院方診斷到院前死亡。

死者受虐畫面顯示，死者不斷遭圍毆，對方還嗆聲「你不是叫狀元兄嗎？」，還邊罵邊踢打，「要把你包起來，沒辦法在台南生存」、「從今以後黑社會沒你這個人」。

警方調查，任姓死者被毆傷後曾就醫包紮，昨天下午3點多在永康復國路黃昏市場與朋友飲酒，傍晚7時多前往東區某燒烤店，晚間10點被人押走，深夜11點左右被丟包永康奇美醫院。

警方調查，死者8日凌晨在安平區台南大舞廳飲酒與人起衝突被打，之後他在臉書貼文，「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」。不料隔天就出事。傷者被丟包時，醫院保全上前詢問車上男子。對方表示「在路邊發現傷者，趕緊載到醫院」，醫院保全通報警方。

任姓男子遭虐殺畫面曝光，不斷被拳打腳踢、棍棒敲打倒地。記者周宗禎／翻攝
任姓男子遭虐殺畫面曝光，不斷被拳打腳踢、棍棒敲打倒地。記者周宗禎／翻攝
任姓男子遭虐殺畫面曝光，穿白衣黑短褲男子在他倒地後仍不斷持球棒猛打。記者周宗禎／翻攝
任姓男子遭虐殺畫面曝光，穿白衣黑短褲男子在他倒地後仍不斷持球棒猛打。記者周宗禎／翻攝

台南 保全 奇美醫院

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