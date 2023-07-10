台南男疑與人結怨 全身傷遭丟包醫院不治

台南市47歲任姓男子疑似與人結怨遭毆打，昨天深夜被人用自小客車載到永康奇美醫院丟包時已無生命跡象，院方隨後宣告不治，並通報警方處理，檢警循線追查釐清中。

檢警會同法醫今天在台南市立殯儀館進行相驗程序，死者胞姊、前妻等家屬到場協助指認後難掩悲傷情緒，相擁而泣。

死者胞姊表示，根據醫院的診斷證明，弟弟被送至急診室前已死亡，有背部、胸部、腹部挫傷，雙下肢撕裂傷，頭部鈍傷，頭部撕裂傷等傷勢，幾乎全身都是傷，凶手明顯是要致人於死地，希望檢警查明真相，還給死者及家屬公道。

任男8日曾在個人臉書（Facebook）發文，寫著「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」，後續還有內容為到醫院檢查的貼文，疑似與人結怨，也有友人留言詢問發生何事，但任男並未回應。

死者家屬則說，死者昨天中午左右回到家，下午出門與友人聚會，大約昨晚10時左右被人從東區1家燒烤店強行帶走，11時許被丟包在永康奇美醫院急診室門口。

警方循線找到把任男載到醫院的男子，但說詞避重就輕，案情有待進一步釐清。