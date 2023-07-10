快訊

首波大規模專輔私校退場浪潮來襲 「木工名校」加派董事及監察人

換屋寫切結即可貸逾7成 房仲揭央行背後心態

下班記得帶傘！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台南男疑與人結怨 全身傷遭丟包醫院不治

中央社／ 台南10日電

台南市47歲任姓男子疑似與人結怨遭毆打，昨天深夜被人用自小客車載到永康奇美醫院丟包時已無生命跡象，院方隨後宣告不治，並通報警方處理，檢警循線追查釐清中。

檢警會同法醫今天在台南市立殯儀館進行相驗程序，死者胞姊、前妻等家屬到場協助指認後難掩悲傷情緒，相擁而泣。

死者胞姊表示，根據醫院的診斷證明，弟弟被送至急診室前已死亡，有背部、胸部、腹部挫傷，雙下肢撕裂傷，頭部鈍傷，頭部撕裂傷等傷勢，幾乎全身都是傷，凶手明顯是要致人於死地，希望檢警查明真相，還給死者及家屬公道。

任男8日曾在個人臉書（Facebook）發文，寫著「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」，後續還有內容為到醫院檢查的貼文，疑似與人結怨，也有友人留言詢問發生何事，但任男並未回應。

死者家屬則說，死者昨天中午左右回到家，下午出門與友人聚會，大約昨晚10時左右被人從東區1家燒烤店強行帶走，11時許被丟包在永康奇美醫院急診室門口。

警方循線找到把任男載到醫院的男子，但說詞避重就輕，案情有待進一步釐清。

台南 奇美醫院

延伸閱讀

台南外號「狀元」男子網路嗆聲被人押走 深夜丟包醫院不治

桃園復興四稜溫泉意外摔谷 他受傷康復後送飲料答謝搜救人員

埔里凶殘砍雙掌丟包醫院案 南投地檢起訴8嫌

網路互嗆結怨？台中魏姓直播主服飾店被砸 警查緝4嫌到案

相關新聞

夫妻口角92歲翁持美製獵槍轟妻 5顆霰彈丸傷腿腹

宜蘭冬山鄉某處民宅昨天發生槍擊案，警方獲報到場，發現是一位92歲丁姓老翁與妻子長期感情不睦，清晨又因細故起口角，妻子進房...

台南外號「狀元」男子網路嗆聲被人押走 深夜丟包醫院不治

台南市外號「狀元」的任姓男子（47歲）昨天深夜被人用車載到永康奇美醫院急診室門口丟包，全身是傷不治。檢警今天相驗，死者背...

揭主管惡行竟被要求2天打包調離 桃基層消防怒提3訴求

桃園市基層消防員張詠惟反映分隊主管不當行徑，遭桃園市消防局要求2天內調至新分隊，且事前未收到通知，今上午他透過消防員工作...

制伏台東美工刀隨機割喉歹徒 英勇救人父子為調查站司機

台東市昨天驚傳張姓男子持美工刀，隨機尾隨年輕女子割喉事件，所幸張男遭熱心民眾聯手制伏，被害女子送醫後並無大礙。後來傳出現...

視察刑事局打詐國家隊 蔡英文：詐騙嚴重影響國人生活

蔡英文總統今上午赴刑事局視察「打詐國家隊」，表示詐騙手法日新月異，嚴重影響國人生活，政府推出「打詐1.5」發揮成效，但詐...

五互集團違法吸金220億 4年前搜索後又有逾萬人上當

殯葬業起家的「五互集團」2019年因違法吸金220億元被檢調大舉搜索，集團女總裁陳秋白被依違反銀行法判刑10年半，目前案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦