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夫妻口角92歲翁持美製獵槍轟妻 5顆霰彈丸傷腿腹

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭冬山鄉某處民宅昨天發生槍擊案，警方獲報到場，發現是一位92歲丁姓老翁與妻子長期感情不睦，清晨又因細故起口角，妻子進房間後將門鎖上，引爆丁嫌怒火，手持獵槍對著房門開轟，導致站在門後的妻子腹部及腿部中彈。

據調查，丁姓夫妻與兒子同住，兒子聽到槍響時驚嚇查看，婦人自己打電話報案。羅東警方清晨6點多獲報，以優勢警力到場逮捕丁姓老翁送案調查，並協助把77歲的丁妻送醫，經開刀手術，在身體左右大腿及腹部取出遭槍擊的5顆霰彈彈丸，傷者目前意識清楚，暫無生命危險。

警方在屋內當場查扣涉案雙管獵槍1把及霰彈24顆，其中1顆已經擊發，經查丁嫌持有美製獵槍，是依自衛槍枝管理條例申請合法持有槍枝，所幸老翁對妻開轟時還有隔著一道木門，減少殺傷力道，否則後果不堪設想。

全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法殺人未遂等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦，並且向法院聲請緊急保護令。

警方查扣涉案雙管獵槍1把及霰彈24顆，經查丁嫌持有美製獵槍，是依照自衛槍枝管理條例申請合法持有的槍枝。記者戴永華／翻攝
警方查扣涉案雙管獵槍1把及霰彈24顆，經查丁嫌持有美製獵槍，是依照自衛槍枝管理條例申請合法持有的槍枝。記者戴永華／翻攝

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