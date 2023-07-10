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制伏台東美工刀隨機割喉歹徒 英勇救人父子為調查站司機
台東市昨天驚傳張姓男子持美工刀，隨機尾隨年輕女子割喉事件，所幸張男遭熱心民眾聯手制伏，被害女子送醫後並無大礙。後來傳出現場4位英勇救人的民眾中，有3位是調查局台東縣調查站資深駕駛許世光與他的2名兒子，父子3人見義勇為傳為佳話，台東調查站已報請局本部表揚。
疑似有情緒問題的張男當街隨機行凶，遭許世光父子等人制伏，並交由獲報趕抵現場的警方處理。警方進而自他背包內起出第2把美工刀，可見預藏刀械犯案意圖明顯，經依殺人未遂等罪嫌移送台東地檢署檢複訊後，檢察官也向台東地院聲押獲准。
檢警調查，昨天中午12時許，26歲被害女子獨自行走在台東市中興路準備過馬路，竟遭50歲張男尾隨追上，持美工刀向被害人揮刺女子頸部、喉嚨攻擊。被害人死命抵抗試圖脫逃，張男仍緊跟在後。
此時許男恰好開車載2個兒子經過，見狀下車持電扇、行李箱與張男在路旁對峙，後來許男伺機以湯勺敲落張男手中刀具，加上另名熱心路人幫忙，4人一擁而上將張男壓制在地，並通報警消到場處理。
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