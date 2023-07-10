快訊

小火鍋店「白飯、冰淇淋免費吃到飽」不怕被吃垮？內行曝1高招：吃越多越賺

評／如何面對共軍全面封鎖？分析台美三大可行方案

陸幼兒園驚傳男子闖入行兇釀6死1傷 25歲吳姓嫌犯被逮

搶出國辦護照塞爆引民怨 揭南辦處趕工一天搞定3000本

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
搶出國搶辦護照，外交部南部辦事處櫃檯窗口人員的後方擺放一籃籃的「加簽」、「速件」申請資料，號碼已排到上萬件。記者石秀華／攝影
搶出國搶辦護照，外交部南部辦事處櫃檯窗口人員的後方擺放一籃籃的「加簽」、「速件」申請資料，號碼已排到上萬件。記者石秀華／攝影

暑假國人出國搶辦護照，讓外交部各地申辦護照的辦事處塞爆，記者直擊南部辦事處「人山人海」，申辦護照叫號等待人數動輒上百人，讓民眾等到翻白眼，對於引起民怨，南辦處無奈指，因辦公廳舍小，從3月起已臨時增派7名人手，4台機器不停運轉，最高一天可做成3000本。

記者在外交部南部辦事處直擊，申辦護照的人潮爆多，一出電梯口就有約10多人站在樓梯處等候，走進大廳，座位坐滿、四周各角落都塞滿了人，有人埋頭寫申辦資料，即使坐著滑手機打發時間也等到翻白眼，有人和朋友交頭接耳聊天，有不少人已滿頭大汗，還有人等得不耐煩雙手插腰。

對於申辦護照引起的民怨，南部辦事處副處長兼主任劉昶成指出，因辦事處空間有限，加上暑假開始，還有後續的中秋連假、國慶假期，國人出國潮，因此申辦護照的人爆增。

對於是否人手不足才引發排隊申辦、請領護照的人潮爆多一事，劉昶成說，南辦處3月就提早增加7名人手，協助民眾申辦護照，但因去年10月疫情解封，今年是解封後遇到的第一個暑假，南部處不僅有高、屏民眾，甚至連台南、北部民眾都以為南部辦護照的人比較少，跑到南辦處申辦。

劉昶成指出，去年暑假南辦處一天製作完成的護照不到1000本，但今年暑假前，因申辦人激增，四台機器不停運轉，1、20名人手得透過不同流程檢核、編排，層層把關製作護照流程，平日可趕出2400本，若遇民眾採速件辦理，一天最高可製作完成3000本。

劉昶成表示，南服中心合署辦公空間大小就這麼大，民眾抱怨可以理解。劉建議要申辦護照的民眾，現場預約排隊等比較久，可採線上預約方式申辦速度比較快。

民眾為申辦護照將南部辦事處塞爆，連電梯口都有人站，有人滑手機乾等叫號，有人忙填資料。記者石秀華／攝影
民眾為申辦護照將南部辦事處塞爆，連電梯口都有人站，有人滑手機乾等叫號，有人忙填資料。記者石秀華／攝影
民眾為申辦護照將南部辦事處塞爆，不少人滑手機乾等叫號。記者石秀華／攝影
民眾為申辦護照將南部辦事處塞爆，不少人滑手機乾等叫號。記者石秀華／攝影
民眾為申辦護照將南部辦事處塞爆，連電梯口都有人站，有人滑手機乾等叫號，有人忙填資料，有人閉眼休息。記者石秀華／攝影
民眾為申辦護照將南部辦事處塞爆，連電梯口都有人站，有人滑手機乾等叫號，有人忙填資料，有人閉眼休息。記者石秀華／攝影
民眾為申辦護照將南部辦事處塞爆，不少民眾站在入口處等候。記者石秀華／攝影
民眾為申辦護照將南部辦事處塞爆，不少民眾站在入口處等候。記者石秀華／攝影
外交部南部辦事處張貼申辦護照的問題件數需要四個工作天才能取件。記者石秀華／攝影
外交部南部辦事處張貼申辦護照的問題件數需要四個工作天才能取件。記者石秀華／攝影
民眾為申辦護照將南部辦事處塞爆，連電梯口都有人站，有人滑手機乾等叫號也等到翻白眼，有人乾脆閉眼休息。記者石秀華／攝影
民眾為申辦護照將南部辦事處塞爆，連電梯口都有人站，有人滑手機乾等叫號也等到翻白眼，有人乾脆閉眼休息。記者石秀華／攝影

護照 外交部

延伸閱讀

直擊！出國搶辦護照 南部辦事處塞爆滑手機也等到翻白眼

員工請特休假辦護照…老闆心疼呼籲「公家機關六日營業」網看法兩極

陸籍女子護照遺失報案「不講日文」 日本女警官怒嗆：滾回中國

因西班牙護照無免簽受困機場…傳梅西反問「台灣不是中國？」 海關無語

相關新聞

學界示警花蓮外海恐有規模8以上地震？氣象局回應了

媒體報導，中央氣象局前地震中心主任郭鎧紋指出，1920年花蓮外海曾發生規模8.0地震，相當500顆原子彈爆炸釋放能量，代...

直擊！出國搶辦護照 南部辦事處塞爆滑手機也等到翻白眼

暑假國人搶出國，出國得攜帶護照，讓外交部各地申辦護照的辦事處塞爆，記者直擊民眾為申辦護照將南部辦事處塞爆，申辦護照叫號等...

好市多三度驗出致癌物 消基會：賠償金不得低於2萬元

食藥署7日公布好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」，驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」。消基會今天發出新聞稿指出，好市多除回收致...

TPASS達700萬使用人次 北部最捧場占8成中南部僅2成

三大生活圈TPASS上路第10天，交通部公路總局指出，有約700萬人次使用月票搭乘各類公共運具。觀察數據發現，北中南三區...

​地表10萬年最熱 彭啟明：8月底前應該會創新高溫紀錄

全球暖化，加上今年聖嬰現象等因素，全球屢創高溫。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，上周出現很...

下午4點爬山也中暑！國中生肛溫飆41.4度 醫分析這原因釀禍

天氣爆熱，三軍總醫院已接到今年中暑導致急性腎衰竭、橫紋肌溶解的病例，三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，患者是國中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦