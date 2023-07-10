搶出國辦護照塞爆引民怨 揭南辦處趕工一天搞定3000本
暑假國人出國搶辦護照，讓外交部各地申辦護照的辦事處塞爆，記者直擊南部辦事處「人山人海」，申辦護照叫號等待人數動輒上百人，讓民眾等到翻白眼，對於引起民怨，南辦處無奈指，因辦公廳舍小，從3月起已臨時增派7名人手，4台機器不停運轉，最高一天可做成3000本。
記者在外交部南部辦事處直擊，申辦護照的人潮爆多，一出電梯口就有約10多人站在樓梯處等候，走進大廳，座位坐滿、四周各角落都塞滿了人，有人埋頭寫申辦資料，即使坐著滑手機打發時間也等到翻白眼，有人和朋友交頭接耳聊天，有不少人已滿頭大汗，還有人等得不耐煩雙手插腰。
對於申辦護照引起的民怨，南部辦事處副處長兼主任劉昶成指出，因辦事處空間有限，加上暑假開始，還有後續的中秋連假、國慶假期，國人出國潮，因此申辦護照的人爆增。
對於是否人手不足才引發排隊申辦、請領護照的人潮爆多一事，劉昶成說，南辦處3月就提早增加7名人手，協助民眾申辦護照，但因去年10月疫情解封，今年是解封後遇到的第一個暑假，南部處不僅有高、屏民眾，甚至連台南、北部民眾都以為南部辦護照的人比較少，跑到南辦處申辦。
劉昶成指出，去年暑假南辦處一天製作完成的護照不到1000本，但今年暑假前，因申辦人激增，四台機器不停運轉，1、20名人手得透過不同流程檢核、編排，層層把關製作護照流程，平日可趕出2400本，若遇民眾採速件辦理，一天最高可製作完成3000本。
劉昶成表示，南服中心合署辦公空間大小就這麼大，民眾抱怨可以理解。劉建議要申辦護照的民眾，現場預約排隊等比較久，可採線上預約方式申辦速度比較快。
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