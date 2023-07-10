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視察刑事局打詐國家隊 蔡英文：詐騙嚴重影響國人生活

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

蔡英文總統赴刑事局視察「打詐國家隊」，表示詐騙手法日新月異，嚴重影響國人生活，政府推出「打詐1.5」發揮成效，須跨部會持續打擊。記者李奕昕／攝影
蔡英文總統赴刑事局視察「打詐國家隊」，表示詐騙手法日新月異，嚴重影響國人生活，政府推出「打詐1.5」發揮成效，須跨部會持續打擊。記者李奕昕／攝影
蔡英文總統今上午赴刑事局視察「打詐國家隊」，表示詐騙手法日新月異，嚴重影響國人生活，政府推出「打詐1.5」發揮成效，但詐騙樣態多、變化快，須跨部會持續打擊及精進調整政策，減少國人損害。

蔡英文由行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌陪同到刑事局，聽取打詐成效簡報後致詞及頒贈慰勉金給打詐有功人員，這是蔡英文總統首度赴刑事局。

蔡英文說，隨科技進步，詐騙手法日新月異，嚴重影響國人生活，打詐不只是國人非常關注議題，更是政府全力投入重要工作，今年推出「打詐1.5」方案，整合跨部會、跨領域力量上游清源、下游清淤，完成「打詐5法」修法，從技術到法制升級打詐力道。

她說明今年上半年3大面向打詐成果，第1「防堵詐騙」，針對以電話、簡訊假冒親友、銀行、網購業者，政府結合電信業者停斷話、落實審核門號申請及掃蕩詐團話務機房，1至6月攔阻詐騙簡訊超過393萬則、攔截「+886」境外電話超過1135萬通，減少民眾接到假冒親友或境外電話詐騙機會。

第2「阻斷詐騙」，為阻斷金流減少財損，政府與36家銀行合作建立境外帳戶預警機制，常有民眾被騙到銀行匯款，警方和銀行加強合作，上半年臨櫃攔阻受騙金額超過26億元。第3「懲處詐騙」，警方偵破多起重大詐欺案件，清除犯罪源頭，上半年查獲詐團超過5千9百人，國人非常關心遭詐團私行拘禁案，過去一年查獲犯嫌716人、救援492人。

蔡英文說，雖然「打詐1.5」發揮成效，但詐騙樣態多且變化快速，絕不能鬆懈，須持續打擊，整合跨部會、跨中央及地方、跨民間及政府力量。她要向民眾宣導「打詐6不」讓「詐騙走無路」，要求先匯款不要給、臉書沒「藍勾勾」不要點、網路交友借錢不要信、穩賺不賠群組不要加、收到不明簡訊不要理、要求給個資不要洩漏。

蔡英文總統赴刑事局視察「打詐國家隊」，表示詐騙手法日新月異，嚴重影響國人生活，政府推出「打詐1.5」發揮成效，須跨部會持續打擊。記者李奕昕／攝影
蔡英文總統赴刑事局視察「打詐國家隊」，表示詐騙手法日新月異，嚴重影響國人生活，政府推出「打詐1.5」發揮成效，須跨部會持續打擊。記者李奕昕／攝影
蔡英文總統赴刑事局視察「打詐國家隊」，表示詐騙手法日新月異，嚴重影響國人生活，政府推出「打詐1.5」發揮成效，須跨部會持續打擊。記者李奕昕／攝影
蔡英文總統赴刑事局視察「打詐國家隊」，表示詐騙手法日新月異，嚴重影響國人生活，政府推出「打詐1.5」發揮成效，須跨部會持續打擊。記者李奕昕／攝影
蔡英文總統赴刑事局視察「打詐國家隊」，表示詐騙手法日新月異，嚴重影響國人生活，政府推出「打詐1.5」發揮成效，須跨部會持續打擊。記者李奕昕／攝影
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蔡英文總統赴刑事局視察「打詐國家隊」，表示詐騙手法日新月異，嚴重影響國人生活，政府推出「打詐1.5」發揮成效，須跨部會持續打擊。記者李奕昕／攝影
蔡英文總統赴刑事局視察「打詐國家隊」，表示詐騙手法日新月異，嚴重影響國人生活，政府推出「打詐1.5」發揮成效，須跨部會持續打擊。記者李奕昕／攝影

詐騙 蔡英文

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