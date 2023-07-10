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影／蔡英文刑事局視察打詐成果 宣導詐騙「6不」

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導

蔡英文總統與行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌上午至刑事警察局視察打詐工作執行情形，並頒發獎金給打詐有功人員，她致詞時表示，現今詐騙日新月異絕對不能鬆懈，必須持續聯合各方力量，打擊詐騙。

蔡英文表示，打詐行動綱領1.5版已發揮成效，並向民眾宣導「詐騙6不」，「第一個，要求先匯款的，不要給；臉書沒藍勾勾，不要點；網路交友借錢，不要信；穩賺不賠群組，不要加；收到不明簡訊，不要理；要求給個資的，不洩漏。」呼籲民眾不要受騙上當。

蔡英文並指出，政府上半年在防詐、阻騙和懲詐3面向成果豐碩，今年1月到6月，政府攔阻超過393萬則詐騙簡訊、1,135萬通境外詐騙電話，大幅減少詐騙簡訊和電話。

蔡英文總統（右二）上午與行政院副院長鄭文燦（右三）、內政部長林右昌（右一）至刑事警察局視察打詐工作執行，她致詞時表示，現今詐騙日新月異絕對不能鬆懈，必須持續聯合各方力量，打擊詐騙。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（右二）上午與行政院副院長鄭文燦（右三）、內政部長林右昌（右一）至刑事警察局視察打詐工作執行，她致詞時表示，現今詐騙日新月異絕對不能鬆懈，必須持續聯合各方力量，打擊詐騙。記者余承翰／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）與內政部長林右昌（左）上午在警政署長黃明昭（右）陪同下，至刑事警察局視察打詐工作執行，鄭文燦受訪時被問到總統民眾黨參選人柯文哲拋出聯合政府議題，他表示柯文哲缺乏穩定的治國團隊，而且過去的主張也常有不一樣的變化，必須接受全民檢證。記者余承翰／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）與內政部長林右昌（左）上午在警政署長黃明昭（右）陪同下，至刑事警察局視察打詐工作執行，鄭文燦受訪時被問到總統民眾黨參選人柯文哲拋出聯合政府議題，他表示柯文哲缺乏穩定的治國團隊，而且過去的主張也常有不一樣的變化，必須接受全民檢證。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（中）上午至刑事警察局視察打詐工作執行，她致詞時表示，現今詐騙日新月異絕對不能鬆懈，必須持續聯合各方力量，打擊詐騙。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（中）上午至刑事警察局視察打詐工作執行，她致詞時表示，現今詐騙日新月異絕對不能鬆懈，必須持續聯合各方力量，打擊詐騙。記者余承翰／攝影
蔡英文總統上午至刑事警察局視察打詐工作執行，她致詞時表示，現今詐騙日新月異絕對不能鬆懈，必須持續聯合各方力量，打擊詐騙。記者余承翰／攝影
蔡英文總統上午至刑事警察局視察打詐工作執行，她致詞時表示，現今詐騙日新月異絕對不能鬆懈，必須持續聯合各方力量，打擊詐騙。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（前中）上午與行政院副院長鄭文燦（左三）、內政部長林右昌（右三）至刑事警察局視察打詐工作執行，與同仁一同合影。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（前中）上午與行政院副院長鄭文燦（左三）、內政部長林右昌（右三）至刑事警察局視察打詐工作執行，與同仁一同合影。記者余承翰／攝影
刑事警察局上午展示打詐工作執行情形。記者余承翰／攝影
刑事警察局上午展示打詐工作執行情形。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左）上午至刑事警察局視察打詐工作執行，並頒發獎金給打詐有功人員。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左）上午至刑事警察局視察打詐工作執行，並頒發獎金給打詐有功人員。記者余承翰／攝影

詐騙 蔡英文 林右昌

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