影／蔡英文刑事局視察打詐成果 宣導詐騙「6不」

蔡英文總統與行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌上午至刑事警察局視察打詐工作執行情形，並頒發獎金給打詐有功人員，她致詞時表示，現今詐騙日新月異絕對不能鬆懈，必須持續聯合各方力量，打擊詐騙。

蔡英文表示，打詐行動綱領1.5版已發揮成效，並向民眾宣導「詐騙6不」，「第一個，要求先匯款的，不要給；臉書沒藍勾勾，不要點；網路交友借錢，不要信；穩賺不賠群組，不要加；收到不明簡訊，不要理；要求給個資的，不洩漏。」呼籲民眾不要受騙上當。