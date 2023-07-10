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台鐵嘉義車站前街友涉打死人 嘉檢聲押獲准

中央社／ 嘉義市10日電

台鐵嘉義車站前發生街友涉嫌打死人事件，莊姓街友6日凌晨因細故與葉姓男子爭執、扭打，葉男後來被發現倒臥車站廁所內送醫，8日不治；警方昨天逮捕莊男，嘉檢聲押獲准。

嘉義地檢署今天表示，71歲死者葉男昨天進行相驗，身體無明顯外傷，僅有頭部外傷，併顱骨骨折，將於12日解剖釐清死因。

檢警表示，透過嘉義車站前的監視器畫面，莊姓男街友6日凌晨3時33分，與住在民雄鄉、時常在嘉義火車站遊蕩的葉男發生爭執並扭打在一起，後來莊男抱著葉男往前跌倒在地，葉男後腦有撞擊地面，莊男見此離開現場，隨後葉男也離開現場，並走進車站前的殘障廁所。

檢警指出，車站清潔人員於6日上午在廁所內發現葉男倒地不起，緊急由救護車送醫搶救，因病情惡化，葉男於8日上午宣告不治，因莊男涉及傷害致死罪嫌，鐵路警察於昨天逮捕莊男；葉男頭部外傷，併顱骨骨折，硬腦膜下出血及腦幹功能衰竭。

莊男供稱，不認識死者葉男，不願說明2人爭執原因；警訊後，依法移送嘉義地檢署偵辦，檢方昨天晚上複訊後，以有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲押獲准。

嘉義地方法院表示，莊男坦承有傷害葉男，但否認因此造成死亡結果，依診斷證明書所載葉男傷勢，顯然是遭受外力所造成，莊男涉傷害致死罪嫌疑重大，加上莊男平日未住在戶籍地，有時睡在區公所，無固定住居所，有相當理由認為有逃亡之虞，因此裁定羈押。

嘉義 街友

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